به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در این رابطه اظهار داشت: در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه بررسی کمیت و کیفیت کالا های بسته بندی شده در سطح استان، اکیپی متشکل از نمایندگان و کارشناسان تعزیرات حکومتی، اداره کل استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی در قالب طرحی مشترک با هدف کنترل و بررسی کمیت و کیفیت کالاهای بسته بندی شده از کارخانجات و شرکتهای تولیدی وتوزیعی، پخش فرآورده های غذایی، لبنی وپروتئینی، فروشندگان مصالح ساختمانی و ... بازرسی بعمل خواهند آورد.

جودکی افزود: در این طرح ویژه که به مدت یکماه و همزمان با سراسر کشور دراستان آغاز شده است مطابقت اوزان محتویات کالاهای بسته بندی شده با وزنی که بر روی آنها مندرج شده، درج قیمت فروش واقعی، وزن دقیق، تاریخ تولید وانقضاء، شماره و کدهای بهره برداری و بهداشتی بر روی کالاهای بسته بندی شده و نیز کیفیت مواد اولیه اجناس و کالا هایی که به صورت بسته بندی شده در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرند ازمحورهای اصلی کار بازرسین خواهد بود.

وی مهم ترین هدف از اجرای این طرح را مبارزه با کم فروشی و تقلب در کسب بیان کرد و بیان داشت: متأسفانه عده ای فرصت طلب و سودجو به بهانه هدفمند شدن یارانه ها و افزایش هزینه ها جانبی تولید به صورت خودسرانه و غیر قانونی اقدام به کاهش وزن و یا پایین آوردن کیفیت کالاهای تولیدی می کنند که این کار آنها خلاف قانون و مصداق بارز کم فروشی و تقلب در کسب می باشد که علاوه بر اشکال شرعی از لحاظ قانونی تخلف محسوب شده و درتعزیرات حکومتی قابل پیگرد است.