به گزارش خبرگزاری مهر در خرم آباد، سرهنگ کاظم علیزاده در جلسه شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان در سخنانی با تاکید بر رعایت شئونات اسلامی در برگزاری مراسمات عروسی، اظهار داشت: تالاردارها قبل از برگزاری مراسم عروسی، لازم است هماهنگی های لازم را با نیروی انتظامی به عمل آورند.

وی بر تذکر و توجیه مسئولان تالار ها در خصوص رعایت شئونات اسلامی و برخورد شدید با کسانی که در این مواقع به نوعی باعث سلب آسایش مردم می شوند تاکید کرد.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان همچنین به فعالیت برخی قهوه خانه های سنتی در لرستان اشاره کرد و گفت: قهوه خانه های سنتی جزء صنوف هستند و رعایت بهداشت و تعیین شناسنامه برای آنان را لازم و ضروری است.

سرهنگ علیزده افزود: با قهوه خانه و سفره خانه های سنتی که به هر دلیل برای مردم ایجاد مزاحمت کنند یا پاتوق توزیع مواد مخدر و محل تجمع افراد معتاد باشد، به طو جدی با آنان برخورد خواهد شد.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان لرستان نیز در این جلسه در سخنانی با بیان اینکه نیروی انتظامی تنها عهده دار پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیست، دستگاه های فرهنگی را متولی پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانست و گفت: باید تمامی سازمان ها و ارگان ها در این زمینه گام برداند و فعالیت های فرهنگی خود را بر روی آسیب ها و انحرافات متمرکز سازند.

سرهنگ بهمن نورالهی با بیان اینکه پیشگیری از معضلات جامعه نیاز به کار فرهنگی دارد، افزود: امروز بر همه ثابت شده که با کار فرهنگی و اجتماعی می توان بسیاری از معضلات، آسیب ها و انحرافات را حل کرد.

وی یادآور شد: در یک جامعه آگاه و توسعه یافته رویکرد پلیس، جامعه محوری مبتی بر عدم وقوع جرم با پیشگیری اجتماعی است.

وی با اشاره به فلسفه تشکیل معاونت اجتماعی در نیروی انتظامی بر ضرورت انجام فعالیت های فرهنگی با توجه به شرایط موجود تاکید کرد و گفت : امروز تنها فعالیت های انتظامی در حل مسایل اجتماعی پاسخگو نیست بلکه استفاده از قابلیت های اجتماعی در کنار فعالیت های انتظامی لازم و ضروری به نظر می رسد.

دادستان خرم آباد نیز در این جلسه در سخنانی برخورد شدید با فروشندگان و تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر، کنترل و دقت نظر خانواده ها بر فرزندان، شناسایی و برخورد با کسانی که به نوعی باعث سلب آسایش مردم می شوند، مخلان نظم و امنیت و پای کار آمدن دستگاه های مرتبط را خواستار شد.

سعید رازانی همچنین بر جمع آوری دستگاه های ماهواره و برخورد با نگهدارندگان و توزیع کنندگان این گونه وسایل نیز تاکید کرد.