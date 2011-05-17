190 مربی و دانشجوی ورزشکار دانشگاه آزاد گرگان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این ورزشکاران در سال تحصیلی 89-88 مقامهای قهرمانی را کسب کرده بودند.

رضا علی محسنی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان عصر سه شنبه در این مراسم با اشاره به زیر ساخت های لازم برای پیشرفت ورزش گفت : تامین فضای فیزیکی لازم برای ورزش دانشجویی از مهمترین اولویتهای دانشگاه آزاد اسلامی گرگان است.

وی افزود: احداث دو پروژه ورزشی عظیم که عملیات احداث انها از سال 88 در این واحد دانشگاهی شروع شده گواه محکمی بر این موضوع است.

محسنی با بیان این مطلب که سرانه فضای ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان بیش از دو متر مربع برای هر دانشجو است گفت : با تلاشهای صورت گرفته دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در حال حاضر مجموعه عظیمی از امکانات و تجهیزات ورزشی را در اختیار دارد و به استاندارد فضای ورزشی نسبت به دانشجو دست یافته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان تصریح کرد: این واحد دانشگاهی در حال حاضر دارای بیش از 17 هزار متر مربع فضای روباز و سرپوشیده شامل بزرگترین سالن تیراندازی استان گلستان با 11 خط آتش، سالن بدنسازی و ... است.

وی گفت: از سال گذشته نیز احداث استخر سرپوشیده و مجموعه ورزشی چند منظوره در مجموع به مساحت بیش از پنج هزار متر مربع را آغاز کرده که با بهره برداری از آنها در مهرماه سالجاری سرانه فضای ورزشی برای هر دانشجو به بیش از 3.3 متر مربع خواهد رسید.