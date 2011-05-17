رایزنی نمایندگان هسته ای کره جنوبی و آمریکا درباره کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "استفان بوس ورث" نیمه شب گذشته در سفری سه روزه وارد سئول شد و قرار است امروز سه شنبه با وی سونگ لاک" نماینده ارشد هسته ای کره جنوبی درباره ازسرگیری مذاکرات شش جانبه و برنامه غنی سازی اورانیوم کره شمالی گفتگو کند.

انتظار می رود که مقامات ارشد آمریکا و کره جنوبی درباره پیشنهاد "لی میونگ باک" رئیس جمهوری این کشور به "کیم جونگ ایل" رهبر کره شمالی برای شرکت در نشست امنیت هسته ای در روز 26 مارس 2012 (6 فروردین ) در سئول گفتگو کنند.

پیونگ یانگ ضمن رد این درخواست، آن را تلاش مضحک کره جنوبی برای خلع سلاح کره شمالی دانست، اما مقامات کره جنوبی اعلام کردند دعوت نامه رسمی کیم جونگ ایل را برای شرکت در این نشست ارسال می کنند.

مذاکرات شش ‌جانبه میان کره شمالی و جنوبی، چین، روسیه، ژاپن و آمریکا از آگوست سال ۲۰۰۳ آغاز شد وهدف این مذاکرات پایان دادن به برنامه‌‌ های تسلیحات اتمی کره شمالی است. این مذاکرات از دسامبر سال ۲۰۰۸ متوقف شده است.