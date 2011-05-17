به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع خبری اعلام کردند مردم یمن امروز نیز به تظاهرات خود علیه رژیم عبدالله صالح ادامه دادند.

در اقدامی قابل توجه، گروهی از نمایندگان یمنی با هدف تغییر رژیم عبدالله صالح ائتلاف ایجاد کردند. این ائتلاف که حدود صد نماینده مخالف و مستقل و نمایندگان جدا شده از حزب حاکم عضو آن هستند اهداف گوناگونی را در سر دارد که تغییر رژیم یکی از آنهاست.

این اقدام در حالی است که نمایندگان مذکور دو ماه است که در جلسات مجلس شرکت نمی کنند و پارلمان یمن بدون حد نصاب لازم دنبال می شود اگر تعداد اعضای این ائتلاف به 151 نفر برسد مطابق ماده ای از قانون اساسی یمن پارلمان می تواند اتهام خیانت بزرگ به رئیس جمهوری بزند.

اما در ادامه تظاهرات مردمی، در درگیری میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی در" الحوطه" در مرکز استان" لحج" دو نفر زخمی شدند. در شهر" المعلا" در استان "عدن" نیز در درگیری مشابهی رخ داد که بر اثر آن، یک نفر زخمی شد.

از سوی دیگر در منطقه "رداع" در استان "البیضا"،"تعز"،"اب"،"صعده"و"الضالع" تظاهرات برگزار شد که در تعز مردم یک ساختمان دولتی و مرکز پلیس و مقر حزب حاکم را به کنترل خود درآوردند.

همچنین از یمن خبر به گوش می رسد یک واحد وابسته به گارد ریاست جمهوری یمن به انقلابیون در میدان التغییر پیوستند.

"عبداللطیف الزیانی" دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با برخی شخصیتهای مخالف یمنی از جمله محمد باسندوه دیدار کرد؛ این شخصیت یمنی بار دیگر بر مخالفت با هر طرحی که عمر رژیم عبدالله صالح را طولانی کند مخالفت کرده است.