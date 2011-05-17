رشد ورزش دانشگاهی گلستان موجب پیشرفت ورزش استان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا عصر سه شنبه در حاشیه تجلیل از ورزشکاران گرگان افزود: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نقش مهمی در ورزش کشور دارند و پیشرفت ورزش در دانشگاهها زمینه گسترش و موفقیت ورزش در کشور را فراهم می کند.

وی اظهار داشت:وجود اماکن ورزشی به عنوان زیرساخت فعالیت ورزشی می تواند نقش مهمی در پیشرفت ورزش در جامعه دانشگاهی داشته باشد.

پاشا گفت: فراهم کردن این همه امکانات و تجهیزات ورزشی قطعا نشان از توجه ویژه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به امر ورزش دارد.

وی در ادامه سخنان خود با تشکر از اقدامات صورت گرفته در حوزه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان بابت احداث مناسب زیرساختهای ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان از فراهم کردن این امکانات تشکر کرد.

پاشا گفت: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور فعالیتهای مناسبی در زمینه ساخت و ساز اماکن ورزشی دارند ولی امکانات موجود و پروژه های در حال احداث دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در کمتر واحدی در سطح استان و کشور وجود دارد.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان با تقدیر دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی گرگان اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک با تداوم این موفقیتها شاهد موفقیت های بیشتر دانشجویان این واحد دانشگاهی در جمع ورزشکاران در مسابقات ملی و بین المللی باشیم.