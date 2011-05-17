آزمون پایانی دوره تربیت معلم قرآن کریم در خرم آباد برگزار شد

محمد لروند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: شرکت و کسب مهارت در دوره های آموزشی، روش تدریس روخوانی و روانخوانی قرآن، فنون معلمی سطح یک، روانشناسی تربیتی رشد، روش تدریس حفظ قرآن کریم، روش های سه گانه تمرین بخش خوانی، کلمه خوانی و روانخوانی، اخلاق و تربیت اسلامی، آشنایی با رسم و ضبط قرآن کریم سطحی، آشنایی با احکام و آداب تلاوت قرآن از شرایط و ملاک حضور در این آزمون بوده است.

مسئول دار القرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان افزود: شرکت کننگان در این آزمون در صورت کسب حد نصاب قبولی ضمن اخذ گواهینامه تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، توانایی تدریس دوره های عمومی قرائت قرآن کریم در سطوح یک و دو را نیز کسب خواهند کرد.