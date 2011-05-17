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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۱۳

آزمون پایانی دوره تربیت معلم قرآن کریم در خرم آباد برگزار شد

آزمون پایانی دوره تربیت معلم قرآن کریم در خرم آباد برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول دار القرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری آزمون پایانی دوره تربیت معلم قرآن کریم در خرم آباد خبر داد.

محمد لروند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: شرکت و کسب مهارت در دوره های آموزشی، روش تدریس روخوانی و روانخوانی قرآن، فنون معلمی سطح یک، روانشناسی تربیتی رشد، روش تدریس حفظ قرآن کریم، روش های سه گانه تمرین بخش خوانی، کلمه خوانی و روانخوانی، اخلاق و تربیت اسلامی، آشنایی با رسم و ضبط قرآن کریم سطحی، آشنایی با احکام و آداب تلاوت قرآن از شرایط و ملاک حضور در این آزمون بوده است.

مسئول دار القرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان افزود: شرکت کننگان در این آزمون در صورت کسب حد نصاب قبولی ضمن اخذ گواهینامه تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، توانایی تدریس دوره های عمومی قرائت قرآن کریم در سطوح یک و دو را نیز کسب خواهند کرد.

کد مطلب 1314488

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