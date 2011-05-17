اندیشه های امام (ره) در بین جوانان جریان یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا علی محسنی عصر سه شنبه در جلسه مشترک شورای فرهنگی و اقامه نماز در گرگان افزود: در حوزه فرهنگی باید روحیات جوانان را شناخته و مطابق ان برنامه ریزی کنیم.

وی بر ضرورت تدوین برنامه های منسجم در حوزه فرهنگی تاکید کرد و گفت: اقامه نماز اول وقت در دانشگاه و خوابگاههای دانشجویی، حمایت از تحقیقات دانشگاهی در خصوص نماز، مشارکت استادان در جذب دانشجویان به نماز اول وقت و ممنوعیت برگزاری هرگونه جلسه و کلاس در هنگام اقامه نماز ضروری است.

محسنی اظهار داشت: تکریم نماز و نمازگذاران دانشگاهی باید از اولویتهای دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه باشد.

در این جلسه دبیر ستاد اقامه نماز عملکرد سال 89 این ستاد را تشریح و از حمایت های رئیس و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان تشکر کرد.

در ادامه این جلسه در خصوص برگزاری مناسب ویژه برنامه ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، برگزاری کارگاههای آموزشی نماز، حمایت از طرحهای پژوهشی با موضوع نماز حلقه های معرفت، کرسیهای آزاد اندیشی، کارگاه آموزشی، برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و ... بحث و بررسی در زمینه برنامه های در دست تدوین سال جاری پرداختند.