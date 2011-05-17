دلگرمی آل خلیفه از حمایت مجدد آمریکا/حملات وحشیانه به مراسم عزاداری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی بحرین، "جیمز استاینبرگ" معاون اول وزیر امور خارجه آمریکا و جفری فلتمن معاون امور خاورمیانه ای هیلاری کلینتون امروز در منامه با مقامات رژیم آل خلیفه دیدار و بر حمایت قاطع کاخ سفید از این رژیم سرکوبگر تاکید کردند.



به گزارش خبرگزاری بحرین، در این دیدارها، روابط میان منامه و واشنگتن و راههای تقویت آن در تمام زمینه ها بررسی شد.



همچنین مقامات آمریکایی و بحرینی به تبادل دیدگاهها درباره اوضاع داخلی، منطقه ای و بین المللی پرداختند.



معاون وزیرامور خارجه آمریکا براهتمام جدی کشورش به حمایت از امنیت و ثبات بحرین(حفظ رژیم آل خلیفه) و حمایت قاطع آمریکا از تمام اقدامات و تدابیری که رژیم آل خلیفه در مقابله با آنچه به امنیت و ثبات آن خدشه می زند(سرکوب مردم مسلمان بحرین)تاکید کردند.



جیمز استاینبرگ معاون وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در منامه بر ادامه حمایتهای کشورش از رژیم آل خلیفه در سرکوب قیام مردم مسلمان بحرین تاکید کرد.



مقامات آمریکایی همچنین با خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر رژیم بحرین دیدار کردند. استاینبرگ و فلتمن در این دیدار ضمن بررسی آخرین تحولات بحرین، منطقه و جهان، به برخی مسائل مورد اهتمام مشترک اشاره کردند.



از سوی دیگر العربیه در خبری فوری مدعی شد راننده ای، سه پلیس رژیم بحرین را با خودرو خود زیرگرفت و فرار کرد.



حربه کثیف آل خلیفه در برابر معترضان



رژیم آل خلیفه که همچنان از شعله ور شدن مجدد آتش قیام مردم مسلمان بحرین نگران است، برای خفه کردن صدای معترضان، از حربه اخراج از کار استفاده می کند.



در این زمینه، اتحادیه کارگری بحرین از ادامه اخراج کارگران و کارمندان از کار به سبب مخالفت با رژیم آل خلیفه خبر داد.



بر اساس این گزارش، تعداد کارگران و کارمندان اخراجی به 1401 نفر افزایش یافته است که بیشتر آنها در بخش خصوصی کار می کردند.



رژیم آل خلیفه که با کمک رژیمهای مرتجع عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی، قیام مردم بحرین را با وحشی گری و قساوت هر چه تمام تر سرکوب کرد، برای زهر چشم گرفتن از مخالفان خود، از حربه اخراج از کار استفاده می کند.



حملات وحشیانه نیروهای امنیتی بحرین و آل سعود به مراسم عزاداری حضرت ام البنین



نیروهای سعودی و آل خلیفه در ادامه حملات شبانه خود به محافل و مراسم دینی، شب گذشته به مراسم عزاداری حضرت ام البنین همسر گرامی امام علی علیه السلام در مناطق مختلف بحرین یورش بردند و به سرکوب عزاداران پرداختند.



نیروهای متجاوز آل خلیفه با حمایت اشغالگران سعودی برای برهم زدن این مراسم از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی استفاده کردند که بر اثر آن شماری زیادی از مردم عزادار مصدوم شدند.