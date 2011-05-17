240 کیلومتر فیبر نوری در خراسان شمالی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محسن اصغری سه شنبه شب در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: برای 18 روستای استان نیز 170 کیلومتر فیبر نوری اجرایی شده است.

وی با تشریح بر راه اندازی 240 کیلومتر فیبر نوری در دست اقدام استان، گفت: 200 کیلومتر از فیبر نوری در مسیر بجنورد- قوچان و 40 کیلومتر در مسیر عشق آباد راه اندازی می شود.

اصغری از انجام سه پروژه کانال سازی فیبر نوری در استان نیز خبر داد و گفت: این سه پروژه به طول هفت کیلومتر در سه مسیر بجنورد، با اعتبار 20 میلیارد ریال راه اندازی شده است.

وی به فعال بودن دو هزار و 834 کیلومتر فیبر نوری در استان نیز اشاره کرد و گفت: 58 کیلومتر از فیبر نوری فعال در استان در مسیر شهری و دو هزار و 786 کیلومتر در راه دور فعال است.

مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان شمالی ضمن انتقاد از مطبوعات استان مبنی بر انعکاس ضعیف بودن زیر ساختهای استان در بحث مخابرات، یاد آور شد: با وجود این که استان تازه تاسیس است اما شرکت مخابرات به سرعت در حال رفع تنگناهای زیرساختهای مخابرات استان است.

وی افزود: شرکت مخابرات وظیفه اجرای فیبر نوری برای دستگاه های اجرایی استان را ندارد و در صورت پرداخت هزینه قادر به اجرای فیبر نوری است.