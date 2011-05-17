تجارت با ایران در گسترش روابط سیاسی و تحکیم دوستیها موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین عبیدالله عبید عصر سه شنبه در همایش بررسی فرصتهای سرمایه گذاری ایران و افغانستان که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، تجار و بازرگانان استان در سالن باغستان قزوین برگزار شد اظهارداشت: بدون شک یکی از عوامل بسیار پاک و تعیین کننده که در گسترش و نزدیکی دوستی مردم ایران و افغانستان نقش دارد تجارت است که باید جدی گرفته شود.

وی افزود: توسعه تجارت به گسترش مناسبات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بازرگانی و دوستی ملتها نیز کمک می کند بنابراین برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است.

عبید با اشاره به این که حدود شش ماه از انتخابش به عنوان سفیرکبیر افغانستان در ایران می گذرد، یادآور شد: یکی از اولویت های کاری دذر سفارتخانه برای تقویت روابط تجاری دو کشور افزایش رفت و آمدهای تجاری است تا مبادلات کالا چند برابر شود.

افزایش پنج برابری صادرات ایران به افغانستان

سفیر کبیر افغانستان در ایران به حجم صادرات ایران به این کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در سه سال اخیر حجم مبادلات بهتر شده و میزان صادرات ایران از 300 میلیون دلار در سال به یک میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش یافته که قابل توجه است.

عبید تصریح کرد: میزان صادرات افغانستان به ایران نیز از 18 میلیون دلارر به 35 دلار رسیده که بیانگر علاقه مردم دو کشور به توسعه روابط تجاری است.

تاسیس کمیسیونهای مشترک تجاری

سفیرکبیر افغانستان در ایران تشکیل کمیسیونهای مشترک پایدار را گامی اجرایی در توسعه روابط ذکر کرد و گفت: هر بازرگان و تاجر قزوینی که قصد سرمایه گذاری در افغانستان را دارد مورد حمایت مسئولان کشورماست و از حمایت و پشتیبانی لازم برخوردار می شود و هیچ مشکلی برای سرمایه گذاری ندارد.

وی گفت: تجار افغانی برای روادید در ایران با مشکلاتی مواجهند که توافق کرده ایم تا این مشکلات را برطرف کنیم تا مناسبات

گسترش یابد.

عبیدالله عبید یادآورشد: با تاسیس کمیسیون و شرکتهای مشترک موافقیم تا این شرکتها مسائل و مشکلات و ظرفیتها و نیازها را بررسی و به تجار اعلام کنند تا کارها تسریع شود.

وی گفت: مشکلات محلی و کشوری برای توسعه روابط تجاری را با همکاری استاندار قزوین حل می کنیم وامیدواریم با سفر وزیر تجارت افغانستان که بزودی به ایران صورت خواهد گرفت بتوانیم ضمن حل مشکلات کلان زمینه سفر ایشان به قزوین را نیز فراهم کنیم.

ضرورت تسهیل امور گمرکی

عبید ایجاد سهولت بیشتر در گمرکات را از ضروریات توسعه روابط دانست و بیان کرد: تسهیل در کالاهای نفتی و سوخت در گمرکات بسیار ضروری است که امیدواریم در گمرک قزوین فراهم شود تا تجار ما تمایل بیشتری برای استفاده از این گمرک را داشته باشند.

ایران از افغانستان میوه وارد کند

سفیر کبیر افغانستان در ایران به قابلیتهای کشور متبوع خود هم اشاره کرد و گفت: افغانستان میوه های تازه و خشک مرغوبی دارد که می تواند جایگزین واردات کشور شما از آفریقا شود که این کار به خودکفایی و افزایش درآمد کشاورزان و تجار ما هم کمک می کند.

وی افزود: اگر بتوانیم تولیدات خود را به بازار عرضه کنیم مطمئن باشید تولید مواد مخدر در این کشور به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت و ایران در این زمینه می تواند به ما کمک کند.

عبید محصولات ایرانی را مرغوب و با کیفیت دانست و گفت: در افغانستان بسیاری از مردم کالاهای ایرانی را با رغبت مصرف می کنند و مواد غذایی و شوینده حرف اول را می زند و مردم ما بسیار دوست دارند که کالای ایرانی را در همه زمینه ها استفاده کنند.



وی ضمن تقدیر از میهمان نوازی خوب مسئولان و تجار قزوینی از تجار ایرانی هم دعوت کرد با سفر به افغانستان با ظرفیت

سرمایه گذاری این کشور بیشتر آشنا شوند.