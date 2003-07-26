جورج اياكوو : اتحاديه اروپايي نتوانسته است سياست خارجي يكدستي را دنبال كند

به گزارش خبرگزاري مهر وي در پاسخ به سوال روزنامه تهران تايمز درباره اينكه ناظران بين المللي معتقدند پس از حمله آمريكا به عراق اتحاديه اروپا نسبت به آمريكا سياست نرمتري را اتخاذ كرده است تاكيد كرد : گاهي مخالفتها و موافقتهايي در درون اتحاديه اروپا ديده مي شود و اين مسئله قبل ازعضويت قبرس در اتحاديه اروپايي مشهود بود مثلا زماني كه اتحاديه به دو دسته طرفداران و مخالفان دخالت آمريكا و انگليس در عراق تقسيم شده بودند باعث مشكلات زيادي در درون اتحاديه اروپا شد.

وزير خارجه قبرس با بيان اينكه در حال حاضر اتحاديه اروپا رويكرد عمل گرايانه را دنبال مي كند افزود: حمله به عراق يك واقعيت است و ما نمي توانيم زمان را برگردانيم اگر چه موضع اتحاديه اروپا اين بود كه سازمان ملل نقش محوري خود را در عراق ايفا كند اما موفق به اجراي اين سياست نشد. به هر حال اكنون در قبال اين واقعيت بايد نقش اساسي را براي حل مشكل انساني مردم عراق ايفا كنيم و معتقديم حكومت آينده عراق بايد به نمايندگان بومي آنها در عراق سپرده شود.

خبرنگار روزنامه تهران تايمز از وزير خارجه قبرس درخصوص نقشه راه و امكان ايجاد صلح پايدار در خاورميانه سوال كرد. جرج ايكاوو پاسخ داد اين سوال مشكل و پيچيده است و بايد ببينيم سرانجام نقشه راه چه مي شود. وي افزود: در زمان نخست وزيري ايهود باراك و به هنگام مذاكره او با عرفات تعداد اندكي از كشورهايي كه با اسرائيل رابطه داشته اند اجازه ايفاي نقش پيدا كردند. مسئله پناهندگان و عقب نشيني نيروهاي اسرائيل موضوع مناقشه برانگيز و مهمي است و بايد در اين رابطه بسيار بحث شود. در نقشه راه اشاراتي به پيشنهادات شاهزاده عبدالله نيز شده است و اميدواريم در آخر كار اين دو موضوع حل شود. وي تاكيد كرد مشكل فلسطين هميشه مبهم بوده است و به همين دليل مساله را آخر كار در معاهدات واگذاشته ايم.

وزيرامور خارجه قبرس در پاسخ سوال خبرنگارخبرگزاري فارس مبني بر اينكه آيا نگراني اتحاديه اروپا از برنامه تسليحاتي ايران امضاء پروتكل الحاقي است يا خير گفت: درباره برنامه هاي هسته اي ايران در اتحاديه اروپايي صرفا پروتكل الحاقي مورد بحث قرار گرفته است و تقاضاي شوراي اروپايي اين است كه ايران به كنوانسيون بپيوندد و درباره فعاليتهاي هسته اي ايران بحث ديگري مطرح نشد اما حقوق بشر و همكاري تجاري بين دو طرف در دستور كار قرار دارد. وي در خصوص پيوستن ايران به پروتكل الحاقي 2+93 گفت: ما توافقنامه هاي دو جانبه زيادي با ايران داريم روي آنها كار مي كنيم امروز هم بحث كرديم اما درخصوص همه آنها صحبت نكرديم . وي گفت من معتقدم اتحاديه اروپايي درباره ايران نبايد هيچ گونه پيش شرطي مطرح كند و ايران نيز بهتر است براي مذاكراتش پيش شرطي نگذارد.

وزير امورخارجه قبرس تاكيد كرد پيش بيني مي كنم ايران و قبرس با تلاش براي گسترش روابط به جلو مي روند و مشكلات را در چارچوب قوانين بين المللي برطرف كنند. ما در شرف پيوستن به اتحاديه اروپا هستيم و در تلاشيم كه بتوانيم بعنوان عضوي از اتحاديه اروپا در گسترش روابط جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا نقش فعالي ايفا كنيم.

جرج ايكاوو درباره قانون اساسي اتحاديه اروپا گفت: قبل كنوانسيوني وجود داشت كه در چارچوب اين كنوانسيون رييس جمهور سابق فرانسه ژيسكار دستن پيش نويس قانون اساسي را به شوراي اتحاديه اروپا ارائه كرد و اين شورا پيش نويس را به عنوان مبنايي براي مذاكره در قانون اساسي اروپا در نظر گرفت و در حال حاضر تلاش اين است تا هر چه زودتر اقدامات اتحاديه اروپا در چهارچوب يك قانون اساسي مدون قرار گيرد.

جورج ايكاوودر پايان اين گفتگو،از بخشهاي مختلف خبرگزاري مهر بازديدكرد.

