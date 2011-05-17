دور جدید فشارهای آمریکا و فرانسه علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تنها ساعاتی پس از درخواست عبدالحلیم خدام معاون سابق و فراری اسد که مدارک و اسناد محکمی از دست داشتن وی در حوادث سوریه و تلاشهایش برای بی ثبات کردن این کشور با حمایتهای سعودی نگذشته است که مقامات آمریکا و فرانسه در ادامه حمایتهای خود از عاملان آشوب و بی ثباتی در سوریه از تشدید فشارها علیه دولت این کشور خبر دادند.

"آلن ژوپه" وزیر امور خارجه فرانسه امروز سه شنبه گفت: شورای امنیت سازمان ملل متحد به زودی با اکثریت آرا قطعنامه ای را به منظور محکومیت خشونتها در سوریه صادر می کند.

وی در عین حال هشدار داد: به نظر می رسد که چین و روسیه دو کشور از 5 عضو دائم شورای امنیت، قطعنامه اعمال تحریم های بیشتر علیه سوریه را وتو کنند.

همچنین "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن در ادامه دخالتها در مسائل داخلی سوریه به بهانه حمایت از مردم اظهار داشت : در روزهای آتی قدمهای بیشتری علیه سوریه به دلیل سرکوب تظاهرات برداشته می شود.

مقامهای آمریکایی طی روزهای گذشته نیز از طریق اظهار نظرهای مداخله جویانه، تمایل خود برای بی ثبات کردن سوریه را نمایان کرده اند.



عبدالحلیم خدام معاون سابق و فراری رئیس جمهوری سوریه روز گذشته به صراحت از کشورهای غربی خواست در سوریه دست به مداخله نظامی بزنند.



نکته جالب درباره خدام، اقامت وی در فرانسه و حمایتهای گسترده الیزه از تحرکات خصمانه وی علیه سوریه است، تا جایی که خدام نشستهای متعددی را در پاریس با مقامات سعودی و سیاستمداران لبنانی وابسته به جریان غربگرای 14 مارس با هدف راههای متشنج کردن اوضاع سوریه البته با دستاویز قراردادن مسائلی همچون اصلاحات، آزادی و .... برگزار می کند که نشست اخیرش با بندر بن سلطان از شاهزادگان سعودی با زد و خورد همراه شد، شاهزاده سعودی به خدام گفته بود تو به ما دروغ گفتی که نظام سوریه طی دو هفته سقوط می کند، پولهایمان را هدر دادی.