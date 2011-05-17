افزایش بی رویه واردات ظلم به جوانان بیکار است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر سه شنبه در دیدار با مردم محلات انقلاب، خلیل آباد، همت آباد و شهرک ارم در مسجد الهادی(ع) توجه به اشتغال جوانان را جزو برنامه های کاری خود برشمرد و با تاکید توجه به تولید داخلی گفت: هرکس در این کشور به واردات کمک کند و موجب تضعیف تولید داخل بشود در حقیقت به جوانان بیکار و جویای کار این مملکت ظلم می کند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در این دیدار، نماینده مجلس را عصاره فضائل ملت و نماد مردم سالاری برشمرد و گفت: قدرت اجرایی نماینده برگرفته از قدرت مردم است و نماینده نیر به پشتوانه همین قدرت مردمی در حل مشکلات آنها با مسئولان اجرایی کشوری و استانی چانه زنی می کند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اکنون پیک جمعیت جوان طالب اشتغال در بالاترین حد خود قرار دارد گفت: با این حجم انبوه بیکاران؛ کشور ما نیازمند ایجاد اشتغال به میزان قابل توجه است و این امر تنها با سرمایه گذاری بخش خصوصی محقق می یابد و به همین جهت بایستی فرهنگ حمایت از سرمایه گذاری به همراه بستر آن در کشور و علی الخصوص در استان آذربایجان شرقی ایجاد و تقویت شود و مردم نیز فعالیت آنها را مورد حمایت خود قرار دهند.

عضو هیئت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های بودجه سال 90 کشور گفت: در بودجه سال 90 برای توسعه فعالیت هایی از جمله توسعه راه روستایی، بیمه، ورزش، قرآن و مساجد اعتبار ویژه ای از سوی نمایندگان در نظر گرفته شده است.

رحمانی همچنین در خصوص بیمه نیز گفت: با تلاش و پیگیری جدی مجلس، بیمه کارگران، قالبیافان و همچنین رانندگان به تصویب رسید و اگر شهروندی هیچ یک از شرایط لازم برای بیمه در گروه های تصویب شده را نداشته باشد، مجلس بیمه ای تحت عنوان «بیمه ایرانیان» تصویب کرده است که این گروه از مردم جامعه می توانند از طریق این بیمه نسبت به برقراری بیمه خود اقدام کند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه های اشتغال زایی مس سونگون، دشت تبریز و سایت ایران خودروی آذربایجان اشاره کرد و گفت: در این سه پروژه مهم استان به بیش از 50 هزار نفر از جوانان بیکار استان اشتغالزایی می شود.