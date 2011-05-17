به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همچنین وصول حق بیمه جاری نیز با رشد 15 درصدی مواجه بوده است.

وی اظهار داشت: با اجرای طرح برنامه ریزی عملیاتی تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی در شهرستان بندرترکمن با رشد حدود پنج درصد به 10 هزار و711 نفر رسید.

امیری افزود: در راستای اجرای تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی در رابطه با پیمانکاران بدهکار و ...در مجموع مبلغ بیش از 457 میلیون و555 هزار ریال وصول شد.

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه هماهنگی با بخشداران وشهرداران این شهرستان تعداد 196 نفر در قالب حرف و مشاغل آزاد، بیمه اختیاری، قالیبافان و رانندگان خود مالک و رانندگان وانت بار ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند.

مدیرکل تامین اجتماعی گلستان اعلام کرد: در راستای طرح پلاک برداری ازکارگاهها در قالب برنامه عملیاتی تدوین شده در این شهرستان تعداد دو هزار و427 کارگاه مورد بازرسی و پلاکبرداری قرار گرفت و تعداد 185 کارگاه جدید دارای کارگر نیز شناسائی شدند .



مدیر کل تامین اجتماعی استان گلستان گفت: با توجه به اجرای برنامه عملیاتی و ثمر بخش بودن آن در رشد قابل توجه بیمه شدگان امید است که جهت وحدت رویه کردن فعالیت ها، سایر شعب نیز با اجرای این برنامه بتوانند در توسعه هر چه بیشتر بیمه تامین اجتماعی استان گلستان گام بردارند.