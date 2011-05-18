48 درصد آلودگی کارون مربوط به زه آبهای کشاورزی است

تورج همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز عنوان کرد: ورود زه آبهای کشاورزی به رودخانه ها باعث افزایش شوری آنها شده است.

وی افزود: این اداره کل به طور جدی به مدیران کشت و صنعت استان اعلام کرده که برنامه های مدیریتی خود را در زمینه استفاده از تصفیه فاضلاب و راه کارهایی که مانع از تخلیه فاضلاب به رودخانه کارون می‌شود را اجرا کنند.



همتی با اشاره به اینکه هم اکنون درحال پایش و انجام نمونه گیری و مطابقت آنها با استانداردهای مورد نظر هستیم، گفت: در سال جاری قطعا برخورد قضایی با متخلفین انجام خواهیم داد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب خوزستان قصد دارد زه آب‌های خودش را به کارون بریزد که ما مطلقا اجازه این کار را نخواهیم داد.



وی با اشاره به اینکه 20 درصد زه آب‌های نیشکر به سازمان آب و برق خوزستان اختصاص دارد، یادآور شد: به این سازمان پیشنهاد شد با انجام عملیات های بازچرخانی و تصفیه های آنی پسابها به مخازن سه و چهار تالاب هورالعظیم انتقال داده شود.



همتی بیان کرد: با آشنایی که از تالابهای کشور دارم می توان گفت تالابهای خوزستان نسبت به دیگر تالابهای کشور وضعیت بهتر و مناسبتری دارد.