تجلیل ستاد اقامه نماز از فعالیت های سازمان میراث فرهنگی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزایر مهر، سازمان میراث فرهنگی استان در بین دستگاه های دولتی با ایجاد نمازخانه در تمام مراکز گردشگری، تهیه بسته های فرهنگی نماز برای کارکنان و مرمت مساجد تاریخی توانسته است بهترین فعالیت را در زمینه ترویج و ایجاد فرهنگ نماز انجام داده و برتر شناخته شود.

در طول سه سال گذشته توسط این سازمان 98 مسجد آذربایجان شرقی مرمت و بازسازی شدند و 33 مسجد از 98 مسجد مرمت شده به بهره‌برداری رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، مرمت در مابقی مساجد نیز به صورت مستمر ادامه دارد و علاوه بر تبریز چهار مسجد تاریخی در بناب، هشت مسجد در مراغه و شهرهای دیگر استان در حال مرمت هستند.

در اولین جلسه ستاد اقامه نماز در سال جاری در بیت نماینده امامم جمعه تبریز، با اهدای لوح تقدیر به تراب محمدی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، اقدامات فرهنگ سازانه این سازمان در خصوص ترویج نماز موثر ارزیابی شده و مورد تقدیر قرار گرفت.