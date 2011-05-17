احیا تفکر اثرپذیری مهمترین وظیفه روابط عمومی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر از همدان، حجت الاسلام احد آزادیخواه به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی گفت: روابط عمومی همواره مورد توجه بزرگان دینی بوده و نقش آن بسیار قابل تأمل و تأنی است.

وی افزود: ارتباط قوی و اطلاع رسانی در راستای آگاهی دهی برنامه های خوب به مردم یک فرآیند قرآنی است و مهمترین وظیفه انبیا الهی نیز پیام رسانی، تبلیغ و اطلاع رسانی بوده است.

آزادیخواه گفت: روابط عمومی های دستگاههای اجرایی باید با نقش آفرینی درست، اصول مهم اسلام و اهداف بزرگ انقلاب و آموزه های اصیل دینی را برای مردم تبیین کنند.

حجت الاسلام احد آزادیخواه ادامه داد: دشمن در جنگ نرم و در قالب ناتوی فرهنگی مهمترین سلاح خود را تبلیغات مسموم و اطلاع رسانی از نوع غلط و انحرافی معرفی کرده که باید در این زمینه هوشیار بود.

وی اظهار داشت: مدیران باید در حد توان روابط عمومی ها را تقویت کرده و با ارتباط قوی و بالا بردن انگیزه کار از موقعیت قابل توجه این عنوان دینی اسلامی به نفع دستگاه متبوع و جامعه بهره ببرند.

حجت الاسلام احد آزادیخواه بر تقویت جایگاه روابط عمومی ها تأکید کرد و گفت: ارتباط تنگاتنگ مدیر و روابط عمومی، در جریان قرار دادن روابط عمومی در زمینه اجرای برنامه های مختلف و اختیار ارائه نظر به روابط عمومی ها در تقویت این جریان پویا موثر است.