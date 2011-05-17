عرضه مرغ زنده در شهرهای اهواز ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، محمد علی پورموسوی در جلسه کمیته غذا و داروی استان جهت بررسی مصوبات جلسات قبلی این کمیته با بررسی گزارش های ارائه شده مبنی بر نتایج بازرسی های به عمل آمده از نحوه توزیع مواد غذایی و کنترل بهداشت گفت: بر اساس بند یک از صورت جلسه قبلی طرح تشدید کنترل توزیع موادغذایی در ساعات غیر اداری از نیمه دوم 89 با جدیت بیشتری صورت پذیرفته و به شهرستان هایی که دارای موارد تخلف در این زمینه بودند به صورت کتبی تذکر داده شد.

پورموسوی از 297 بازدید به منظور اجرای طرح تشدید کنترل در استان خبر داد و افزود: تعداد 19 کارخانه در ساعات غیر اداری فعال بوده که یکی از این کارخانه ها در بخش تولید فراورده های گوشتی تخلف آشکار داشته و در حال حاضر مورد تخلف آن در دست پیگیری است.



وی با اشاره به امکان برقراری ارتباط با اداره کل و شبکه بهداشت اهواز از طریق شماره های 3330147 و 3331104 از مسئولان بهداشت و سلامت خواست هرچه سریع تر نسبت به ایجاد شماره ارتباط تلفنی سه رقمی برای سهولت برقراری ارتباط مردمی برای مطرح کردن شکایات نسبت به ارائه نامناسب فراورده های گوشتی اقدام کنند.



پورموسوی در مورد ظروف نگهداری موادغذایی گرم که بعضا مضر و با ماندگاری طولانی در محیط زیست هستند اظهار داشت: این ظروف 100درصد مضرند و لازم است برای کاهش زیان های ناشی از آن ها تمهیدات ویژه ای صورت پذیرد.



معاون سیاسی و اجتماعی استاندار ضمن تاکید بر صنعتی شدن کشتارگاه ها تصریح کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته از سوی کارگروهی که موظف به ارجاع مشکلات و موانع موجود در زمینه عرضه دام و مرغ زنده به شورای سلامت استان است در حال حاضر باید عرضه مرغ زنده در سطح شهر ممنوع شود مگر در شرایط ضروری مانند ادای نذورات که موسسات خیریه می توانند لذتب کشتار اقدام کنند.



وی همچنین از مراکز عرضه گوشتی که لاشه دام را در معرض هوای آزاد برای آگاهی مردم از مکان عرضه خواست از ماکت ها به جای لاشه های طبیعی استفاده کنند.



پورموسوی در خصوص شهرک های صنعتی که در استان در حال فعالیت هستند، عنوان کرد: با توجه به گزارشات ارائه شده توسط بهزاد شریف متحمل زاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جندی شاپور اهواز مبنی بر مشکلاتی همچون عدم دیوارکشی و محصور کردن سایت غذایی در این شهرک ها لازم است هرچه زودتر برای رسیدگی به این امر اقدامات مفیدی انجام گیرد.



پورموسوی خواستار تعیین ساعات کاری کارکنان شهرک های صنعتی جهت جلوگیری از انجام اقدامات غیر قانونی در ساعات غیر اداری مانند بعداز ظهرها و روزهای تعطیل شد.



وی تاکید کرد: وجود سگ های ولگرد از معضلات موجود در این شهرک هاست و باید قراردادی با اداره شهرداری به منظور اتلاف آن منعقد شود.



پورموسوی همچنین بر انعقاد قراردادی با سازمان صدا و سیما برای اطلاع رسانی در خصوص پخش گزارشات خبری و تصویری ازاقدامات انجام شده در این زمینه تاکید کرد.