اخوان المسلمین از عادی سازی روابط مصر و ایران حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری الشرق الاوسط، "محمد مرسی" گفت : اخوان المسلمین نماینده ای در انتخابات آتی ریاست جمهوری ندارد، اگر یکی از اعضای نامزد شود مورد حمایت اخوان المسلمین نخواهد بود.

وی افزود: همه مردم مصر می توانند به حزب آزادی و عدالت وارد شوند و هیچ منعی برای مسیحیان وجود ندارد تلاش حزب، ثبات کشور است.بسیاری از افرادی که به تازگی به عضویت حزب درآمده اند خارج از اخوان المسلمین هستند.

مرسی تاکید کرد: اخوان المسلمین در شرایط کنونی به دنبال قدرت در مصر نیست، ما به دنبال شکل دادن ائتلافی برای حفظ وحدت ملی مصر هستیم و آزادی و عدالت از اهداف حزب است.

رئیس حزب اخوان المسلمین گفت : ما به همه معاهدات بین المللی و روابط با دیگر کشورها بر اساس احترام متقابل پایبندیم، زیرا این موضوع به نفع مصر است.

وی ضمن تمجید از تلاشهای "عصام شرف" نخست وزیر مصر برای برقراری روابط با ایران و اتیوپی، درباره فتنه طایفه ای در کشورش افزود: این فعالیت ساختگی است و بازماندگان رژیم سابق آن را رواج می دهند.

شایان ذکر است که "عبدالمنعم ابوالفتوح" از اعضای اخوان المسلمین از تصمیم خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر خبر داده بود.