به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی که چند ماهی را به عضویت تیم شالکه آلمان درآمده بود و با این تیم تا مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا پیش رفت در برگشت به تهران ضمن بیان این مطلب افزود: اگر چه فرصت چندانی برای بازی پیدا نکردم اما همین که به عنوان یک ایرانی در صف تیمی مدعی در بالاترین سطح جهان قرار گرفتم احساس غرور و شادمانی داشتم و در این مدت تمرینات بسیار منظم و سنگینی را پشت سر گذاشته و با وجود چندین مصدومیت در شرایط خوبی قرار دارم .

کریمی در خصوص شایعاتی مبنی بر حضورش در پرسپولیس برای فصل آینده افزود : قرمزی پرسپولیس از تن و روان من پاک نمی‌شود . بی تردید چنانچه در ایران باشم در این باشگاه را خواهم زد و در صورتی که این در باز شود آدرس دیگری را نمی شناسم.



کریمی در خصوص اتفاقات این روزهای پرسپولیس اضافه کرد: از آنجایی که این باشگاه دارای هواداران میلیونی و همواره زیر ذره بین قرار دارد تا حدودی در جریان اخبار این تیم قرار گرفتم و امیدوارم با تلاش و همت گروه مدیریت، کادر فنی و فداکاری بازیکنان و غیرت و همت آنها جام حذفی و سهمیه آسیایی را کسب کنند.

هافبک پیشین تیم ملی فوتبال ایران که عصر سه شنبه با سایت شخصی اش گفتگو کرد در خصوص حضور کارلوس کی روش در تیم ملی فوتبال ایران و انگیزه های خود گفت: تنها مکانی که می‌توانیم بدهکاری های خود را به این مرز و بوم و مردم خوب و مهربانش ادعا نماییم، همانا خدمتگذاری صادقانه و تا پایان جام برای تیم ملی و چنانچه مورد توجه مربی بزرگی مثل کارلوس قرار بگیریم این فرصت خدمتگذاری را از دست نخواهم داد و در غیر اینصورت برای تیم ملی کشورم آرزوی موفقیت می کنم.

کریمی با اشاره به بیماری ناصر حجازی گفت: از خداوند برای ناصرخان حجازی آرزوی سلامتی می کنم. همینطور قهرمانی سپاهان را که مزد انضباط تیمی و سازماندهی مدرنشان بود را تبریک می گویم و از تمام دوستان خبرنگار عزیز که می دانم زحمات زیادی را متحمل می شوند تقاضا دارم توجهی به مصاحبه های غیر واقعی و خارج از وب سایت شخصی ام نداشته باشند تا همه در کنار هم در فضایی آرام قرار داشته باشیم.

کاپیتان پیشین تیم فوتبال استیل آذین در مورد سقوط این تیم به لیگ دسته اول نیز گفت: تیم خیلی خوبی داشتیم و می توانستیم گامهای بعدی را هم بهتر و موفق تر برداریم . اما مجموعه ای از ناهماهنگی ها و کمکاری ها باعث شد تا بهترین فرصت برای یک تیم خصوصی از بین برود . سرمایه مالی هدایتی سوخت ولی از سوی دیگر اعتبار و حیثیت ورزشی بازیکنانی ناهموار و ناهماهنگ قربانی شوند .

علی کریمی ادامه داد: من به شخصه خود را بیش از همه مقصر می دانم و در این راه احساس گناه می کنم. از سویی خجالت زده ی مالک باشگاه هستم و از سوی دیگر شرمنده ی تعدادی از بازیکنان که به خواست من به این باشگاه آمدند و دچار لطمات جبران ناپذیری شدند.

وی با اشاره به اظهارات مهریزی مدیرعامل پیشین باشگاه استیل آذین گفت: هدایتی و مهریزی سالهای طولانی با یکدیگر دوست و همکار بودند و در کنار یکدیگر تجارت کردند اما آنچه به من مربوط می شود این است که حقیقتا به خاطر شکست ها و عدم کارایی در جریان مسابقات به نوعی دچار وجدان درد شده و در پی آن بودم که بار گناهان خود را نسبت به این قصور و ناکامی جبران کنم.

کاپیتان پیشین استیل آذین ادامه داد: به همین خاطر با خلوص نیت و طی نامه ای به آقای هدایتی باقیمانده طلبم را بخشیدم و هرگز این تصور را نداشتم که پولم سوخت می شود. چون هدایتی همواره نسبت به تعهداتش احساس مسئولیت کرده و من حتم داشتم تحت هر شرایطی مطالباتم را می گیرم.