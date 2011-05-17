به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی غروب سه شنبه در همایش ائمه جماعات استان قم که در سالن کوثر سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، با اشاره به رواج عرفانهای کاذب و دین سازی توسط دشمنان اظهار داشت: دشمنان برای تضعیف اراده دینی جوانان ما اقدام به این توطئه ها می کنند ولی مطمئن باشید که اگر دشمنان در تهاجم نظامی نتوانستند ما را شکست دهند، در تهاجم فرهنگی هم نمی توانند جمهوری اسلامی را شکست دهند، چون ما روحانیت و قم را داریم.



وی اضافه کرد: قم و حوزه پربرکت علمیه زرادخانه بزرگ تسلیحاتی همه بشریت علیه همه ظالمین است و همه بشریت را برای ایستادن در برابر ظلم بسیج و مجهز می کند، کما اینکه منشا این بیداری اسلامی همین حوزه های علمیه است.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیان کرد: در گذشته عده ای خواستند آدرسهای غلط به مردم بدهند اما امام خمینی(ره) فرمود که اسلام منهای روحانیت یعنی لا اسلام.



نقدی به تاثیرگذاری برنامه های مساجد بر تقویت اراده دینی جوانان اشاره کرد و یادآور شد: امروز ما با اتکاء به نعمت بزرگی همچون مسجد که امام فرمود سنگر است، در جهاد و دفاع فرهنگی پیشگام خواهیم بود.



هدف دشمنان تضعیف ایمان و اتحاد است



وی تاکید کرد: امروز نگاه همه مستضعفین دنیا به جمهوری اسلامی، این کانون جوشان معنویت و هدایت است و هر کسی کوچکترین ضعفی در این کانون به وجود آورد به گناه بزرگی مرتکب خواهد شد.



وی هدف اصلی دشمنان را تضعیف اتحاد و ایمان مردم دانست و افزود: هر کسی کوچکترین خدشه ای به ایمان و وحدت وارد کند، به بزرگترین گناه مرتکب می شود و حتی اگر انقلابیون کشورهای اسلامی را یک لحظه مایوس کند، دچار گناه بزرگی شده است.

نقدی اضافه کرد: باید نمایش اقتدار و صلابت را ادامه بدهیم و انقلابیون کشورهای اسلامی را دلگرم کنیم که به هدف نهایی برسند.