به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری غروب سه شنبه در همایش ائمه جماعات استان قم که در سالن کوثر سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، تلاش برای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری را وظیفه همگان دانست و اظهار داشت: وحدت، اتحاد، انسجام، آرامش، امنیت، اطمینان و امید به آینده از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری در شرایط کنونی است.



وی اضافه کرد: ما در نظام اسلامی در زیر خیمه ولایت فقیه هستیم و فرقی با هم نداریم. مهم این است که همه با هم دست به دست هم بدهیم و در این برهه حساس به خوبی به وظایف و مطالبات رهبری جامه عمل بپوشانیم.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: کسانی که به نظام اسلامی و رهبری روحانیت و ولایت امر ولی فقیه به صورت خاص رهبری رهبر فرزانه و هوشمند انقلاب اسلامی اعتقاد دارند باید بدون کوچکترین توجهی به آرم ها و عنوان ها و اسامی دستگاه ها، دست به دست هم بدهند و در این شرایط خاص پشت سر رهبری حرکت کنند.



حجت الاسلام اسکندری بر لزوم پرهیز از انجام فعالیتهای سلیقه ای تاکید کرد و یادآور شد: نکند هر کدام از ما با سلایق خودمان حرفی بزنیم و چالشی به وجود آوریم که نظام اسلامی برای این کار ما هزینه پرداخت کند.



وی با اشاره به پیامدهای این گونه فعالیتها گفت: اگر کسی بر اساس ذوق و سلیقه خودش کوچکترین کاری انجام دهد که هزینه ای به نظام تحمیل کند و خدای ناکرده جایگاه رهبری را تضعیف کند، در قیامت خون شهدا از آنها نخواهند گذشت.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: بعد از قرنها یک نظام به حق شیعی و مستند به مرجعیت و فقاهت شیعی در کشور ما به وجود آمد و اگر کسی خواست این شیرازه را به هم بزند خدا او را نخواهد بخشید.



ائمه جماعات پیشتازان انقلاب اسلامی بودند



اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود ائمه جماعات را از پیشتازان انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: ائمه جماعات امروز هم در جهت پیشبرد اهداف امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و شهدا پیشتاز هستند.



وی اظهار داشت: ائمه جماعات چشم و چراغ جامعه اسلامی هستند و باید مردم را در راستای مطالبات رهبری هدایت کنند.



وی برگزاری دوره های آموزشی و اردوهای خانوادگی برای ائمه جماعات را از جمله برنامه های ستاد بسیج و انسجام استان اعلام کرد و افزود: ستاد انسجام بسیج و مساجد ابتکاری است در استان ایجاد شد و به واسطه آن چند دستگاه از جمله سپاه و بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی قم، اداره کل اوقاف و امور خیریه و شورای اسلامی شهر قم در این ستاد فعالیت می کنند.



حجت الاسلام اسکندری هدف از ایجاد این ستاد را خدمت به مهمترین و ارزشمندترین سنگر جامعه اسلامی، یعنی مسجد عنوان کرد و افزود: تاکنون جلسات این ستاد به صورت مرتب و منظم برگزار شد و دیدار با مراجع تقلید یکی از این برنامه ها بود.



وی تاکید کرد: در این جلسات گزارش ستاد بسیج و انسجام به محضر مراجع ارائه شد که فوق العاده مورد توجه حضرات آیات قرار گرفته است.