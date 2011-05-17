ثبت احوال به سامانه های الکترونیکی مجهز شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سه شنبه در دیدار با رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تأکید بر اینکه سازمان ثبت احوال کشور باید در عرصه اسناد هویتی جامعه از نگاهی جامع، آینده محور و در عین حال باثبات برخوردار باشد.

وی اظهار داشت: ثبت احوال در احراز شخصیت هویتی و حقیقی افراد جامعه نقش ارزنده ای دارد که جهت وارد نشدن خدشه به فعالیت ها، این سازمان باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور نیز با اشاره به بررسی و تقویت زیرساختهای این سازمان بمنظور ارائه خدمات بهتر در دولت الکترونیک گفت: هم اکنون 120 میلیون سند در ثبت احوال موجود است که دریک تا دو سال آینده الکترونیکی می شود.

محمد ناظمی اردکانی افزود: این امر باعث خواهد شد همه کاربران درمدت زمان کوتاه سند مورد نظردر اختیارشان قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: طرح صدور شناسنامه هوشمند تا پایان شهریور به صورت آزمایشی در استان قم انجام می شود و پس از آن تا پایان سال در بقیه استانها اجرا می شود.