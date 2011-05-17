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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۱:۱۷

آیت الله صفایی بوشهری:

نقشه آمایش بحران استان بوشهر تدوین شود

نقشه آمایش بحران استان بوشهر تدوین شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تدوین نقشه آمایش بحران در استان بوشهر را ضروری عنوان کرد و خواستار تدوین این نقشه از سوی مسئولین امر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سه شنبه در دومین کارگاه آموزشی مدیریت بحران استان اظهار داشت: تشکیل کارگروهی توانمند با دعوت از نخبگان برای تدوین نقشه آمایش بحران با درنظر گرفتن بحران های ملی و منطقه ای ضروری است.

وی افزود: امنیت مهمترین زیرساخت توسعه محسوب می شود و باید با شناخت بحران های برهم زننده امنیت راه های دفع آن را پیدا کرد.

فرمانده ارشد سپاه استان بوشهر نیز اجرای عملیات روانی استفاده از حداقل نیرو و تجهیزات و اجرای عملیات با حداقل تلفات را از ارکان مدیریت بحران عنوان کرد و گفت: تمام تحرکات امریکا را در خلیج فارس و دریای عمان زیرنظر داریم.

سردار علی رزمجو افزود: پیش بینی، پیشگیری و مقابله سه بخش مدیریت بحران است که باید در سطوح خرد و کلان مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: امنیت ابعاد گوناگونی دارد و برای تأمین آن باید از نیروی انسانی متخصص و در عین حال متعهد و مؤمن بهره برد.
 

کد مطلب 1314536

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