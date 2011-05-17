نقشه آمایش بحران استان بوشهر تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سه شنبه در دومین کارگاه آموزشی مدیریت بحران استان اظهار داشت: تشکیل کارگروهی توانمند با دعوت از نخبگان برای تدوین نقشه آمایش بحران با درنظر گرفتن بحران های ملی و منطقه ای ضروری است.

وی افزود: امنیت مهمترین زیرساخت توسعه محسوب می شود و باید با شناخت بحران های برهم زننده امنیت راه های دفع آن را پیدا کرد.

فرمانده ارشد سپاه استان بوشهر نیز اجرای عملیات روانی استفاده از حداقل نیرو و تجهیزات و اجرای عملیات با حداقل تلفات را از ارکان مدیریت بحران عنوان کرد و گفت: تمام تحرکات امریکا را در خلیج فارس و دریای عمان زیرنظر داریم.

سردار علی رزمجو افزود: پیش بینی، پیشگیری و مقابله سه بخش مدیریت بحران است که باید در سطوح خرد و کلان مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: امنیت ابعاد گوناگونی دارد و برای تأمین آن باید از نیروی انسانی متخصص و در عین حال متعهد و مؤمن بهره برد.

