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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۱:۰۲

سازمان بازرسی کل کشور:

عرضه بلوک پنج درصدی سهام ایران خودرو منع قانونی دارد

عرضه بلوک پنج درصدی سهام ایران خودرو منع قانونی دارد

سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه بلوک پنج درصدی سهام شرکت ایران خودرو را واجد منع قانونی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در پی عرضه بلوک پنج درصدی سهام شرکت ایران خودرو و ورود برخی از متقاضیان برای خرید این سهام که در انتخاب عضو هیأت مدیره سایپا تعیین‌کننده است، سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که این اقدام، واجد منع قانونی است.

در این نامه که دوشنبه 26 اردیبهشت برای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده، آمده است: این اقدام با توجه به مصوبه 28 فروردین 1390 شورای رقابت (درخصوص وضعیت سهام شرکت‌های خودروسازی) و مستند به مواد 46 و 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی واجد منع قانونی است.

سازمان بازرسی کل کشور همچنین از رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خواست به استناد بند(د) ماده 11 قانون سازمان بازرسی کل کشور و ماده 46 آئین‌نامه اجرایی آن، ضمن بررسی موضوع، اقدام مقتضی را به‌عمل آورد و نتیجه را به این سازمان اعلام کند.

کد مطلب 1314542

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