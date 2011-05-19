18 مرکز پزشک خانواده در استان مرکزی فعال است

بابک عشرتی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: 404 هزاز نفر از جمعیت روستایی استان مرکزی مشمول طرح پزشک خانواده هستند.

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر از این طرح خدمات گرفتند.

عشرتی میانگین مراجعات روستاییان به پزک خانواده را 2.8 بار در سال عنوان کرد و گفت: در مراکز روستایی پزشک خانواده استان 33 بیماری و ماموریت مراقبتی از جمله ثبت سل،دیابت،فشار خون بالا،تب مالت،مادر و کودک،بهداشت محیط و ایدز دنبال می شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی طرح پزشک خانواده در روستاها گفت: نبود تعریف مشخص برای خدمات ترمیمی و درمانی دندانپزشکی و همچنین مشخص نبودن بودجه و متولی این بخش در روستاها را از نواقص طرح پزشک خانواده دانست که باید برای آن چاره اندیشی شود.

عشرتی با بیان این که باگذشت دو ماه از سال هنوز ابلاغیه زیر پوشش قرار دادن تمامی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت استان از خدمات پزشک خانواده ابلاغ نشده،خاطرنشان کرد: هم اینک اغلب شهرهای با جمعیت کم استان نظیر کمیجان، خنداب، زرندیه و بخشهایی از شازند از مزایای طرح پزشک خانواده برخوردارند و برنامه ریزی برای زیرپوشش قرار دادن مابقی مناطق مشمول در دست انجام است.

