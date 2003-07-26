محمد دادكان در گفتگو با خبرنگار "مهر" : تقاضاي كناره گيري ام را به هيات مديره داده ام

در حاليكه انتظار مي رفت هيات مديره باشگاه پرسپوليس پس از جلسات متعدد خود بتواند بر اوضاع نابسامان اين باشگاه سامان دهد، طي روزهاي گذشته خبرهايي منتشر شده كه حاكي از اختلاف پنهان ميان اعضاي اين هيات مديره دارد. طي روزهاي گذشته خبرهاي ضدو نقيضي در مورد كناره گيري چند عضو هيات مديره پرسپوليس منتشر شده بود كه هيچكدام از آنها توسط مسوولان باشگاه تاييد نشد. جعفر كاشاني در گفتگو با خبرگزاري مهر خبر كناره گيري اش را تكذيب و عنوان كرد: "فعلا درخدمت هيات مديره پرسپوليس هستم و هر روزي كه احساس كنم خسته شده ام خودم كنار مي روم."

جعفر كاشاني در حالي خبر رفتنش را تكذيب مي كند كه محمد دادكان در گفتگو با خبرنگار مهر اين احتمال را مي دهد كه در آينده اي نزديك از هيات مديره پرسپوليس كنار گيري كند: "چند روز پيش طي نامه اي به اعضاي هيات مديره پرسپوليس، تقاضا ي كناره گيري كردم كه در صورت موافقت آنها از اين سمت كنار خواهم رفت".

اين در حاليست كه اكبر غمخوار در جلسه روز پنجشنبه مجمع عمومي فدراسيون فوتبال بر خلاف تمام جلسات و راي گيري هاي قبلي، رايي مخالف در برابر راي محمد دادكان داد. قبل از اين مجمع اكبر غمخوار در همه تصميم گيري ها با نظر محمد دادكان موافق بود، اما اين بار نظري برخلاف نظر رييس فدراسيون فوتبال و عضو هيات مديره پرسپوليس داشت.

در حاليكه اكثر تيم هاي ليگ برتر تمريناتشان را براي اين فصل آغاز كرده اند و بازيكنان فصل آينده شان را هم شناخته اند اما پرسپوليس هنوز درگير مسائل مديريتي و اختلاف بين علي پروين و اعضاي هيات مديره است.