"صالح آباد" پایلوت فرهنگی استان ایلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بخش صالح آباد در شمال غربی شهرستان مهران قرار دارد . از شمال به شهرستان ایلام و از شرق به بخش ارکواز ملکشاهی و ازغرب به مرز ایران و عراق و از جنوب به شهر مهران منتهی می شود .

این بخش بین ۳۳ درجه و ۲۹ دقیقه عرض شمالی و ۴۶ درجه و ۱۱ دقیقه طول شرقی قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا ۵۸۴ متر است .

قبل از بارگاه حضرت علی صالح (ع) صالح آباد خالی از سکنه و فقط گذرگاه دامدارانی بود که هنگام قشلاق و ییلاق از آن عبور می کردند تا اینکه در سال ۵۲۴ هجری قمری حکومت عباسیان فرزندان بنی هاشم از شامات و حجاز و بین النهرین فراری دادند و با توجه به شیعه بودن مردم ایران فرزندان بنی هاشم بیشتر به طرف ایران آمدند .

طبق بررسی به عمل آمده حضرت علی صالح (ع) نیز از جمله فرزندان بنی هاشم بوده که از ظلم و جور حکومت بنی عباس به ایران آمد .

حضرت علی صالح (ع) به خواب شخصی به نام "پاپی" یا آشور از سراب قنبر بیستون کرمانشاه می رود و به دادن نشانی و شناسایی (محل فعلی مقبره) وی را به طرف غرب هدایت می کند و همان شخص در محل مقبره با سنگ، بارگاه کوچکی درست می کند .

ایلات و طوایف پس از دیدن کرامت امامزاده ادعای او را پذیرفته و موید امامزاده می شوند و شخص پاپی به عنوان خادم حضرت در جوار آن ساکن می شود .

صالح آباد که در آن وقت فقط دشتی حاصلخیز و خالی از سکنه بود . کم کم دامدارانی دور مقبره جمع شدند و به صورت سیاه چادرنشین در دشت هیجداندشت زندگی کردند و بعدها به صورت آبادی بزرگی درآمد .

در سال ۱۳۰۸ه.ش رضاخان حکومت وقت دستور سرکوب عشایر را صادر کرد و دستور داد اسکان اجباری باید شروع شود و مردم عشایر تحت زور و فشار شروع به احداث بنا کردند و در محل شهر امروزی ساختمان بنا شد .

در سال ۱۳۱۲ه.ش شناسنامه برای این آبادی صادر شد و در تقسیمات کشوری که در سال ۱۳۱۶ ه.ش انجام شد و کشور به 10 استان تقسیم شد ، شهر ایلام جزو استان پنجم یعنی کرمانشاه امروزی قرار گرفت و صالح آباد به عنوان دهستان شهر ایلام محسوب شد و تا سال ۱۳۴۳ه.ش ادامه یافت .

در سال ۱۳۴۳ه.ش که تقسیمات کشوری دیگری به وجود آمد ایلام از استان پنجم جدا و به فرمانداری کل ایلام و پشتکوه با احتساب سه شهرستان به نامهای ایلام، دهلران و مهران و بدره تبدیل شد و به خاطر وجود مرقد مبارک حضرت علی صالح(ع) به نام صالح آباد ثبت شد و به عنوان یکی از بخشهای سه گانه شهرستان مهران محسوب و کم کم ساختمانهای دولتی و مدارس و ادارات دیگری تاسیس شد و در سال ۱۳۶۷ه.ش بر اساس مصوب هیئت وزیران با دهداری موافقت و محل آن در روستای ریکا تعیین و با جمعیت کل بخش شش هزار و ۵۰۰ نفر و دارای ۳۸ آبادی بزرگ و کوچک در سال ۱۳۷۰ به عنوان شهر محسوب شده است .

وجود بقاع متبرکه رنگی از اصالت و معنویت به استان ایلام بخشیده و موجب رونق گردشگری در این منطقه شده است .

یکی از مهمترین این بقاع متبرکه در ایلام وجود امامزاده علی صالح است .

طبیعت زیبای بهاری دامن مخملین خود را بر دشتهای دوسویه جاده مهران تا آنجایی که چشم کار می کند گسترانده است، ساقه های کوتاه گندم هم با نوازش نسیم می رقصند و به یکباره خم و راست می شوند .

آنطرف تر و در کوهپایه های قلاویزان هنوز تانکهای جنگنده دوران جنگ به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره دوران دفاع مقدس به چشم می خورند اما مقابل جاده که نگاه می کنی از دور گنبد طلایی رنگی با دو مناره فیروزه ای و گلدسته های زیبا که در دوران جنگ ملجا امیدی برای رزمندگان بود به یک باره نظرت را به خود جلب می کند و به رسم ادب ناخودآگاه دست را به سینه می گذاری و السلام علیک یا علی صالح (ع) بر لبانت جاری می شود .

گنبد حرم در راس بخش صالح آباد شهرستان مهران سالهاست که پناهگاه مردم این بخش و استان ایلام و حتی بسیاری از مردم مناطق غرب کشور شده است .

وارد بخش صالح آباد که می شوی در انتهای آن حرم مطهر امامزاده علی صالح (ع) واقع شده است .

این حرم از دورانی که گنبد آجری با دیوارهای کاهگلی داشت و تا امروز که وسعت آن چندین هکتار همراه با باغ و فضای سبز زیبایی است و داخل حرم آن با زیباترین نقوش اسلامی مزین شده همواره ملجا دردمندان و حاجتمندانی بوده که در اینجا به راز و نیاز و عبادت مشغول بوده اند .

وارد حرم که می شوی ضریح امامزاده تو را مجذوب می کند که با برخورداری از 9 شبستان، یک گنبد، دو مناره و بهره گیری از آجرنما، کاشی کاری و مقرنس یکی از آثار برجسته معماری اسلامی در دوران صفوی و ماقبل آن است .

در جوار این بقعه متبرکه زائرسرا، باغ موقوفه و پارک تفریحی قرار دارد که برای رفاه زائران از اهمیت خاصی برخوردار است .

تقدس این امامزاده تا حدی است که به دلیل کرامتهای بسیار به عنوان مهمترین زیارتگاه بین بقاع متبرکه استان و حتی در بین مردم غرب کشور جای دارد .

این بقعه در 25 کیلومتری جنوب شهر ایلام قرار گرفته و در طول سالهای جنگ تحمیلی توسط دشمن بعثی آسیب بسیار دید که با مشارکت مردم و اوقاف بازسازی شده است .

امامزاده ها به عنوان مراکز مهم دینی در هر منطقه از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار بوده و از ادوار گذشته تاکنون همواره مورد توجه مردم قرار داشته و نقش مهمی در تقویت روحیه معنوی مردم دارند .

این اماکن در استان ایلام نیز با توجه به شیعه بودن 100 درصد مردم این استان از جایگاه خاص و بسیار مهم و مقدسی بین مردم برخوردارند .

هم اینک حدود 39 بقعه متبرکه در این استان وجود دارد که بیشتر از نوادگان امام هفتم شیعیان هستند . این اماکن مذهبی و متبرکه به دلیل قرار گرفتن در مناطق خوش آب و هوا بسیار مورد توجه مردم استان و غرب کشور قرار گرفته اند .

صالح آباد پایلوت فرهنگی می شود

هم اکنون شهر صالح آباد طبق یک طرح یه شهر فرهنگی و پایلوت فرهنگی در استان ایلام تبدیل می شود .

استاندار ایلام در این ارتباط گفت: شهر فرهنگی، مذهبی صالح آباد به نگین درخشان استان تبدیل می شود .

مجتبی اعلایی اظهار داشت: حضور مرقد نورانی و با برکت حضرت علی صالح (ع) و وجود مرز بین المللی مهران که محل تردد زوار عتبات عالیات است، ظرفیتهای بسیار بالای هستند که می تواند در تحقق ایده شهر فرهنگی صالح آباد مؤثر باشد .

وی افزود: ایده شهر فرهنگی صالح آباد در شورای عالی مسکن به تصویب رسیده و طراحی این شهر بر مبنای شهر اسلامی است و کارکردهای آن کاملاً فرهنگی، اسلامی است .

وی تصریح کرد: قرار است در این شهر، دانشگاه و حوزه علمیه بین المللی و مجموعه های مختلفی که یک شهر اسلامی نیاز دارد در آن ساخت شود .

استاندار ایلام با بیان اینکه هم اکنون برای مطالعات طرح مشاور گرفته شده است، گفت: در راستای استفاده بیشتر از ایده های برتر متخصصین و اهل نظر، همایشی برگزار می شود تا بیش از پیش به تکامل طرح کمک کند .

اعلایی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال 90 کلیات این شهر فرهنگی، اسلامی به نتیجه برسد تا در سال 91 به عرصه های زیرساختی آن ورود شود .

وی از مسئولین امور خواست تا با تشکیل جلسه ای ویژه برای بخش های مختلف این طرح چشم انداز تعریف کنند تا این منطقه پرجاذبه به قطب جمعیتی نیز تبدیل شود .

اعلایی با تأکید بر تسریع در انجام طرح مطالعاتی شهر مذهبی صالح آباد اظهار داشت: مشاورین طرح باید طرح جامع و طرح تفصیلی را نیز پس از انجام مطالعات تهیه کنند .