تودیع همراه با تحقیر از مرام مسلمانی خارج است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پرویز معاون فرهنگی دانشگاه علوم پژشکی تهران که خود با شیوه ای غیر مرسوم از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد کنار گذاشته شد معتقد است:" تودیع های ناگهانی توام با تحقیر و اهانت قطعا کاری غیر اخلاقی است و نتیجه آن نه تنها در آخرت که در همین دنیا نصیب کسانی می شود که مسبب اصلی این بی فرهنگی ها هستند."

وی می افزاید:" اگر کسی در مقام مسئولیتی تخلفی مرتکب شده است و با ابقای او باعث تداوم آن تخلف شویم نیاز به عکس العمل سریع و صریح هست اما اگر با کسی که به پاکدستی مشهور و در حال انجام مسئولیت است طوری رفتار شود که شایسته نیست، این تودیع ناگهانی می تواند سبب یاس و ایجاد نوعی نا امیدی سازمانی شود."

پرویز تاکید می کند: " گاهی بعد از چنین تودیع هایی واژه هایی به سر زبان کارکنان آن دستگاه می پیچید که بسیار خطرناک و هشدار دهنده است و این یعنی ترویج بد بینی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران!

به باور پرویز جابجایی مدیران امری طبیعی است و هر مدیری قطعا باید با زیر دستی هماهنگ تر فعالیت کند که از هر لحاظ نوعی نزدیکی و هماهنگی بین آنها وجود داشته باشد اما نوع برخورد در سازمان و بر روی تک تک افراد تاثیر منفی می گذارد و مدیری که صادقانه در حال خدمت بوده ممکن است مورد بی احترامی قرار گیرد و در مسیر خود دچار تردید شود.

وی با تاکید بر اینکه نگاه مسلمانی و مدیریت اسلامی اقتضا می کند مسئولیت را به معنای واقعی پست و مقام و ریاست تلقی نکنیم، قبول مسئولیت در جامعه اسلامی را از میان برداشتن باری دانست که به زمین مانده و یکی داوطلبانه آن را از میان بر می دارد و این موضوع با این تفکر که مسئولیتی بگیریم تا به واسطه آن به جایی و مالی برسیم بسیار متفاوت است.

این نویسنده اظهار داشت: باید بین کسی که به بهانه مسئولیتش چشم به دنبال ارضای نفس و بدست آوردن مال و مسائل مادی دارد با کسی که مسئولیت بار بر زمین مانده را متحمل می شود تفاوت قائل شد و نباید با رفتارهای غیر اسلامی شان و شخصیت افراد را تباه کرد.

معاون پیشین فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است: وقتی زحمات افراد نادیده گرفته شود و با بی احترامی از کار برکنار شوند و اخلاق زیر پا گذاشته شوده، اساسا بنیانهای ارزشی جامعه هدف قرار گرفته و تاثیرات منفی زیادی به بار می آورد.

پرویز با اشاره به اینکه بعضی فکر می کنند مسئولیت واگذار شده به کسی برای ایجاد ریاست و استفاده از موقعیت است و اگر مدیری بر خلاف میل و خواسته مدیر بالادست اقدامی انجام دهد یا دستوری نپذیرد و چاپلوسی نکند به بدترین شکل ممکن کنار گذاشته می شود.

وی به چگونگی تودیع خود اشاره می کند و می افزاید: پیش از اینکه به من گفته شود حکم برکناری ام بیرون از وزارتخانه تایپ و تائید و ارسال شده بود.

این استاد دانشگاه معتقد است: رعایت نکردن اصول اخلاقی در تودیع مدیران نه تنها بی اخلاقی که اساسا رفتاری ضد اخلاق است و چنین افرادی تاوان برخوردهای غیر اخلاقی خود را پس خواهند داد.