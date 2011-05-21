تغییر در موافقتنامه عراق با آمریکا نیازمند رای مجلس است/ توصیه به دولت بحرین

شیخ خالد العطیه عضو پارلمان عراق و از اعضای شاخص تحالف ملی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وقایع بحرین و ادعای شیعه و سنی بودن این بحران تصریح کرد: مشکلات مردم بحرین و حکومت این کشور سلسله مطالباتی است که مانند دیگر کشورهای منطقه بوده و آنان درخواست آزادی دارند.
وی تاکید کرد: باید فرصت کامل به مردم این کشور برای مشارکت در امور داده شود و مردم بحرین باید به شکل متوازن در ساختار حضور داشته باشند.
این فعال سیاسی عراق اظهار داشت: به همین دلیل از حکومت بحرین می خواهیم این مسئله را مورد توجه قرار دهد که حقوق مردم بحرین مشروع است.
العطیه گفت:امیدواریم این مرحله در بحرین با موفقیت سپری شود و سرآغازی برای اصلاحات اساسی در این کشور باشد و راه حل مسالمت آمیزی در بحران بحرین به دست آید و مردم بحرین به خوبی این مرحله را پشت سر بگذارند.
