تغییر در موافقتنامه عراق با آمریکا نیازمند رای مجلس است/ توصیه به دولت بحرین

شیخ خالد العطیه عضو پارلمان عراق و از اعضای شاخص تحالف ملی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وقایع بحرین و ادعای شیعه و سنی بودن این بحران تصریح کرد: مشکلات مردم بحرین و حکومت این کشور سلسله مطالباتی است که مانند دیگر کشورهای منطقه بوده و آنان درخواست آزادی دارند.

وی تاکید کرد: باید فرصت کامل به مردم این کشور برای مشارکت در امور داده شود و مردم بحرین باید به شکل متوازن در ساختار حضور داشته باشند.

این فعال سیاسی عراق اظهار داشت: به همین دلیل از حکومت بحرین می خواهیم این مسئله را مورد توجه قرار دهد که حقوق مردم بحرین مشروع است.

العطیه گفت:امیدواریم این مرحله در بحرین با موفقیت سپری شود و سرآغازی برای اصلاحات اساسی در این کشور باشد و راه حل مسالمت آمیزی در بحران بحرین به دست آید و مردم بحرین به خوبی این مرحله را پشت سر بگذارند.

نماینده پارلمان عراق در خصوص احتمال تمدید حضور امریکا در عراق بعد از سال 2011 گفت: بر اساس موافقتنامه امنیتی آمریکایی ها باید تا پایان سال 2011 عراق را ترک کنند در هر حال ما یک موافقتنامه با آمریکایی ها داریم که طرفین باید به آن پایبند باشند.

وی افزود: اگر قرار باشد تغییراتی در بندهای موافقتنامه امنیتی ایجاد شود این موافقتنامه باید مورد بازنگری قرار بگیرد و مردم و مجلس به آن رای دهند.

العطیه در رابطه با لزوم اخراج منافقین از عراق نیز این موضوع را مطالبه مردم و مجلس عراق عنوان کرد.