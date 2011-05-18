دلایل و محورهای آشتی ملی فلسطین/ حکومت فعلی مصر استمرار رژیم مبارک است

"غازی حسین العلی" یکی از نیم میلیون آواره فلسطینی است که پس از تاسیس رژیم غاصب صهیونیستی در سال 1948 از سرزمین مادری خود فلسطین طرد شده است. وی متولد روستای "سلمه" در یافا از اراضی اشغالی 48 است و هم اکنون در دمشق سکونت دارد. غازی حسین در دانشگاه سوریه و در رشته حقوق تحصیل کرد و مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را در زمینه حقوق بین الملل در آلمان به اتمام رساند.

وی علاوه بر تدریس در دانشگاه سمت های مختلفی همچون مشاور دفتر ریاست جمهوری سوریه در دمشق، نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین در وین، نماینده آژانس بین المللی انرژی اتمی، نماینده آژانس توسعه سازمان ملل متحد، عضو اتحادیه نویسندگان عرب، عضو دبیرخانه اتحادیه نویسندگان و روزنامه نگاران فلسطین، یکی از رهبران سازمان "الصاعقه" و معاون رئیس انجمن دوستی ایران و فلسطین را برعهده داشته است.

نماینده سابق ساف در وین تاکنون 25 کتاب درباره فلسطین و مناقشه اعراب و رژیم صهیونیستی به رشته تحریر درآورده است. خبرگزاری مهر به مناسبت شصت و سومین سالروز اشغال فلسطین گفتگویی را با وی ترتیب داده است.

غازی الحسین اظهار داشت: ما طبق قطعنامه 194 سازمان ملل در روز نکبت (اشغال فلسطین) بر حق بازگشت آوارگان به سرزمین مادری مان و احیای املاک و دارایی هایمان پافشاری می کنیم، چرا که قضیه فلسطین مسئله ای اساسی محسوب می شود و سازمان آزادیبخش فلسطین برای تحقق این مهم در سال 1964 تاسیس شد. حق بازگشت آوارگان حقی عادلانه، قانونی و مقدس است و ملت فلسطین هرگز از آن چشم پوشی نخواهد کرد.

اسلو؛ توافقنامه ای غیرعادلانه

وی توافقنامه اسلو را غیرعادلانه توصیف کرد چرا که به عقیده وی تحمیل شروط از سوی یک گروهی که در موضع قدرت قرار دارد محسوب می شود. از نظر من تشکیلات خودگردان فلسطین و راه حل دودولتی که طرح پیشنهادی "آریل شارون" نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی بوده است نیز برای فلسطینی ها نفعی ندارد و ما خواهان آزادی سرزمین فلسطین از "راس ناقوره" تا "رفح" هستیم. ما تنها به فلسطینی تاریخی و عربی می اندیشیم که در آن اثری از شهرک های صهیونیست نشین وجود نداشته باشد.

دلایل امضای آشتی ملی

معاون رئیس انجمن دوستی ایران و فلسطین درباره دلایل امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین پس از گذشت 4 سال اظهار داشت: تلاش جنبش حماس برای رفع محاصره نوارغزه و بازسازی این منطقه که در جریان جنگ 22 روزه به شدت آسیب دیده است از جمله دلایل حماس برای پایان دادن به اختلافات داخلی بود. از سوی دیگر ابومازن نیز که با مشکلات سیاسی عدیده ای مواجه بود برای خروج از این بحران درصدد بود تا با امضای توافقنامه آشتی ملی مذاکرات صلح با اسرائیل را از سر بگیرد و جایگاه خود را در برابر این رژیم و آمریکا بهبود ببخشد.

غازی الحسین در ادامه گفت: ابومازن مخالف مقاومت است و هرگز به آن فکر نمی کند. وی تنها به مذاکرات سازش می اندیشد و می خواهد با کمک آمریکا به صلح دست پیدا کند. آمریکا نیز در حال حاضر سعی دارد جنبش حماس را برای حل و فصل قضیه فلسطین وارد مذاکرات سازش کند و از این طریق در بعد سیاست خارجی خود به موفقیتی به ویژه در زمینه حل مشکلات با کشورهای عربی دست یابد.

وی تصریح کرد: ما اعلام می کنیم که صلح آمریکایی را نمی پذیریم و تنها خواهان صلح عادلانه و مبتنی بر حق بازگشت آوارگان طبق قطعنامه های سازمان ملل متحد هستیم. هدف آمریکا از صلح فلسطینی خدمت به اسرائیل است نه خدمت به ملت مظلوم فلسطین و ما بارها اعلام کرده ایم که با چنین صلحی مخالفیم.

اسرائیل و توافقنامه آشتی ملی

نماینده سابق ساف در وین همچنین درباره موضع رژیم صهیونیستی در قبال توافقنامه آشتی ملی فلسطین تصریح کرد: ابومازن پیش از امضای این توافقنامه در تماس های محرمانه با اسرائیلی ها خطاب به آنها اعلام کرد که توافقنامه مذکور به نفع اسرائیل است چرا که منجر به انحلال دولت منتخب فلسطین به ریاست اسماعیل هنیه، توقف درگیری و آتش بس در نوارغزه و سوق دادن حماس به سوی مذاکرات خواهد شد. از همین رو صهیونیست ها چندان مخالفتی با این توافقنامه ندارند.

محورهای آشتی ملی

وی درباره موضوعات اصلی آشتی ملی فلسطین گفت: توافنقامه آشتی ملی فلسطین قدرت را میان جنبش های فتح و حماس تقسیم می کند و به جز سند اسرای فلسطینی در سال 2006 به موضوعات اساسی فلسطین نمی پردازد. فتح و حماس درباره پرونده امنیتی به توافق رسیدند و کمیته ای را برای نظارت بر امنیت کرانه باختری و نوارغزه تشکیل دادند.

مشاور دفتر ریاست جمهوری سوریه با بیان این مطلب افزود: این توافقنامه شاید موقتا به نفع ملت فلسطین باشد و به رفع محاصره غزه منجر شود اما مصلحت فلسطینی ها را در درازمدت به همراه ندارد چرا که ابومازن با گزینه مقاومت مخالف است و تنها به دنبال چشم پوشی از حقوق و آرمان های ملت فلسطین از جمله حق بازگشت آوارگان و قدس عربی است و از این طریق به دنبال تحقق راه حل دودولتی و دیدگاه آریل شارون است راه حلی که تنها به نفع اسرائیل است و این در حالی است که تحقق صلح عادلانه تنها از طریق مقاومت امکانپذیر خواهد بود چرا که اسرائیل تنها زبان زور را می فهمد.

غازی الحسین تصریح کرد: من معتقدم مقاومت بهترین راه حل برای آزادسازی اراضی اشغالی فلسطین و بازگشت آوارگان است و ما تلاش می کنیم جنبش فتح به برنامه های سابق خود که مبتنی بر مقاومت در برابر اشغالگران اسرائیلی است پایبند باشد.

وی در پایان گفت: من اخیرا در قاهره بوده ام و معتقدم حکومت فعلی مصر استمرار رژیم "حسنی مبارک" دیکتاتور مخلوع مصر است و من هیچ تغییری در سیاست مصری ها در قبال نوارغزه مشاهده نکرده ام چرا که گذرگاه رفح بسته است و محاصره غزه همچنان ادامه دارد.

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مصاحبه: سمیه خمارباقی