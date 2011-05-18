حمایت دولت از خبرنگاران ویژه تر می شود

سید محمد حسینی در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حمایتها در قالب تسریع در تکمیل بیمه و بازنشستگی خبرنگاران و هنرمندان است.

وی افزود: بحث حرفه خبرنگاری و سخت و زیان آوربودن این حرفه، امسال برای حصول نتیجه نهایی به طور جدی پیگیری خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: موضوع بازنشستگی در زمان تعیین شده برای خبرنگاران در گذشته با مسئولان وزارت رفاه بحث شده و مراحل بعدی آن انجام خواهد شد.

حسینی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه زمان بازنشستگی خبرنگاران پس از چند سال فعالیت آنان محقق می شود، پاسخی نداد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت شرکت در همایش بین المللی طالب به آمل سفر کرده بود.