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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۵۱

حسینی اعلام کرد:

حمایت دولت از خبرنگاران ویژه تر می شود

حمایت دولت از خبرنگاران ویژه تر می شود

ساری - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمایت دولت از خبرنگاران را امسال بیشتر و حتی ویژه تر از سالهای قبل اعلام کرد.

سید محمد حسینی در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حمایتها در قالب تسریع در تکمیل بیمه و بازنشستگی خبرنگاران و هنرمندان است.

وی افزود: بحث حرفه خبرنگاری و سخت و زیان آوربودن این حرفه، امسال برای حصول نتیجه نهایی به طور جدی پیگیری خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: موضوع بازنشستگی در زمان تعیین شده برای خبرنگاران در گذشته با مسئولان وزارت رفاه بحث شده و مراحل بعدی آن انجام خواهد شد.

حسینی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه زمان بازنشستگی خبرنگاران پس از چند سال فعالیت آنان محقق می شود، پاسخی نداد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت شرکت در همایش بین المللی طالب به آمل سفر کرده بود.

کد مطلب 1314659

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