تولید عصاره گیاهان دارویی بومی توسط محققان کشور

دکتر محمدعلی رضایی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اهمیت و نقش حیاتی گیاهان دارویی در سلامت جامعه و تبدیل علم به ثروت پروژه ای تعریف شد که با اجرای آن موفق به تولید پایلوت انواع پودر عصاره ای طبیعی از گیاهان دارویی با بالاترین مواد موثره شدیم.

وی با اشاره به خروج سالانه چندین میلیون دلار ارز از کشور به دلیل نبود امکان تولید عصاره های طبیعی و ورود مواد اولیه شیمیایی، به نحوه تولید و استخراج این محصول اشاره کرد و اظهار داشت: تولید و استخراج داروهای گیاهی و عصاره از گیاهان از روشهای کاملا طبیعی استفاده شد.



رضایی با تاکید بر اینکه این عصاره ها در مرحله پایلوت تولید شده است، یاداور شد: این طرح در مرحله آزمایشگاهی تست شد که امیدواریم با حمایت از این طرح بتوانیم به مرحله تولید انبوه برسیم.



مجری طرح با بیان اینکه این عصاره ها به عنوان مواد اولیه در صنایع مختلف آرایشی، بهداشتی، غذایی، پزشکی، دارویی، لیزر و نظامی کاربرد دارند، خاطر نشان کرد: روش‌های مختلفی وجود دارد که در این طرح با استفاده از روش‌های کاملا طبیعی موفق به استخراج این عصاره‌ها از گیاهان بومی کشور شدیم.

وی وجود مواد موثره دارویی بیشتر و ماندگاری بالای مواد موثره این عصاره ها به دلیل استخراج با روشهای طبیعی را از ویژگیهای این پودرهای عصاره ای دانست و افزود: در این طرح پژوهشی عصاره گیاهان دارویی بومی کشور چون "رزهیپ"، "چای ترش"، "بابونه"، "‌آویشن" و "زعفران" به روش کاملا طبیعی استخراج شد.