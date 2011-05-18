مسئولان کرجی در مبارزه با مواد مخدر اهمال می کنند/ خواب غفلت کافی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهدی ایران نژاد عصر سه شنبه پس از عدم حضور برخی روسای ادارت شهرستان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرج با انتقاد از عملکرد و عدم دقت به برخی مسائل مهم شهرستان که از آن جمله می توان به مقوله مهم مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد، برای آنان از خداوند متعال طلب عنایت ویژه کرد.

وی اظهار داشت: با تشکیل استان البرز همه امکانات و اختیارات برای خدمت صادقانه به مردم فراهم شده است بنابراین هیچ اهمال و سهل انگاری از سوی مدیران این شهرستان برای انجام وظایف ذاتیشان پذیرفته نیست.

ایران نژاد با اشاره به اینکه در صورت لزوم با استفاده از ابزار حاکمیتی مدیران را از خواب غفلت بیدار می کنیم، عنوان کرد: شرایط امروز کشور در تمامی حوزه ها به ویژه در حوزه مبارزه با مواد مخدر که دشمنان نظام و انقلاب برای آن خوابها دیده اند نکته قابل تاملی است که باید با توجه بیش از پیش مدیران شهرستان توطئه های آنان را برای صید جوانان و نوجوانان خنثی کرد.

وی تصریح کرد: تا پیش از این در طول دوران دفاع مقدس با جنگ بر علیه دشمنان قسم خورده انقلاب تا پای جان ایستادگی کرده و خونهای زیادی را برای دفاع از آرمانهای امام و انقلاب نثار کردیم بنابراین لازم است امروز نیزبا تغییر سناریوی دشمنان که همانا طراحی جنگ نرم است، خود را در برابر توطئه های آنان آماده کنیم.

توزیع مواد مخدر صنعتی جنگ نرم دشمنان انقلاب است

معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج در ادامه سخنان خود مدیران شهرستان را به دقت نظر و درایت بیشتر دعوت کرد و گفت: مبارزه همه جانبه با این بلای خانمان سوز وظیفه تمامی آحاد جامعه بویژه مدیران است که باید با نگاه کارشناسانه تر مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: توزیع مواد مخدر صنعتی در میان جوانان و نوجوانان یکی از برنامه های دشمن در طراحی جنگ نرم است که با استفاده از عدم آگاهی خانواده ها و توزیع گسترده در میان این قشر، آینده نظام را نشانه گرفته اند.

ایران نژاد توزیع این مواد را به صورت های خوراکی از دیگر برنامه های دشمن در این جنگ ذکر کرد و افزود: دشمنان با استفاده از عدم اطلاع وآگاهی خانواده ها مواد مخدر صنعتی را در قالبهای مختلف خوراکی به شکل شکلات و آدامس در میان این قشر توزیع می کنند که باید با دقت نظر والدین و مدیران نسبت به ارتقاء سطح آگاهی جوانان و نوجوانان اقدام کرد.

تکلیف مدیران در برابر مبارزه با مواد مخدر سنگین است

فرماندار ویژه کرج تکلیف امروز مدیران و مسئولان شهرستان به ویژه آموزش و پرورش را در راستای انجام رسالتهای خود دراین راه بسیار سنگین عنوان کرد و گفت: هدف نهایی دشمنان نظام و انقلاب در راستای طراحی جنگ نرم هدایت جوانان به راهی است که پایان آن پوچی است بنابراین باید با افزایش و ارتقاء سطح آگاهی های جامعه به ویژه قشر جوان و نوجوانان ضمن خنثی کردن اهداف دشمنان زمینه های لازم را برای رشد و بالندگی آنان فراهم کرد.