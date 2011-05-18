افزایش 40 میلیون متر مکعبی تولید گاز/ ورود ایران به تجارت جهانی سوآپ گاز

محسن خجسته مهر در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش 40 میلیون متر مکعبی تولید گاز طبیعی ایران تا پیش از فرا رسیدن زمستان، گفت: بخشی از این تولید گاز با تکمیل برخی از فازهای پارس جنوبی و بخشی دیگر با تکمیل طرح توسعه سایر میایدن گازی حاصل خواهد شد.

معاون برنامه ریزی وزیر نفت با تاکید بر اینکه در مجموع پیش بینی می شود تا پایان امسال به عنوان سال نخست اجرای برنامه پنجم توسعه ظرفیت تولید گاز کشور از مرز 665 میلیون متر مکعب در روز عبور کند، تصریح کرد: در مجموع تا پایان سال 1394 ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران باید به یک میلیارد متر مکعب در روز افزایش یابد.

دبیر کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت همچنین درباره آخرین وضعیت تراز تجارت جهانی گاز طبیعی ایران، توضیح داد: از ابتدای سالجاری تاکنون صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه حدود 35 درصد رشد داشته است.

وی از صدور به طور متوسط روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه در سالجاری خبر داد و افزود: از سوی دیگر در این مدت میزان واردات گاز طبیعی هم 32 درصد افزایش یافته است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه هم اکنون تراز تجارت گاز ایران مثبت است، تاکید کرد: به منظور افزایش سهم ایران در تجارت جهانی، واردات گاز طبیعی از کشورهای همسایه به منظور سوآپ این حامل انرژی به بازارهای بین المللی افزایش می یابد و پیش بینی می شود تا پایان سالجاری واردات گاز طبیعی صرفأ به منظور سوآپ انجام شود.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه به منظور توسعه ظرفیت صادرات و سوآپ گاز طبیعی امسال ساخت و تکمیل خطوط لوله گاز صادراتی ایران در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: بر این اساس امسال ساخت خطوط لوله ششم سراسری از اهواز تا مرز بازرگان و خط لوله هفتم سراسری از ایرانشهر تا مرز پاکستان شتاب می گیرد.

به گفته این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت با تاکید بر اینکه برای ترانزیت و سوآپ گاز با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی، در مناطقی گاز را وارد و از مناطق دیگری صادر می کنیم، اظهار داشت: از سوی دیگر شبکه ملی گاز به گونه ای طراحی شده که انعطاف پذیری لازم در آن وجود دارد به طوری که با قطع واردات، گاز تولید داخلی جایگزین خواهد شد.

وضعیت توسعه میادین مشترک نفتی با کویت، قطر و عمان

خجسته مهر با اعلام اینکه در برنامه پنجم توسعه وزارت نفت مکلف شده که تمامی میادین مشترک را تعیین تکلیف کند، بیان کرد: مطابق ماده 229 قانون بودجه وزات نفت باید برخی اعتباراتی که تحت عنوان بودجه سنواتی در اختیار می گیرد به منظور صیانت از میادین نفتی و همچنین تزریق گاز و آب در این میادین مورد استفاده قرار دهد.

وی با یادآوری اینکه توسعه میدان پارس جنوبی از اولویت های برنامه سال 90 صنعت نفت است، افزود: در سالجاری 16.5 میلیارد دلار در پارس جنوبی سرمایه گذاری میشود که عمده این منابع از منابع داخلی بانکها و انتشار اوراق مشارکت تامین می شود.

به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت چرا که منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران که از طریق بودجه های سنواتی پرداخت می شود کافی نیست.

خجسته مهر همچنین در خصوص وضعیت توسعه میادین مشترک نفتی، تبیین کرد: بر این اساس توسعه میدان مشترک آرش (مشترک با کویت) در برنامه قرار دارد که لرزه نگاری و حفاری توصیفی آن در سالجاری به پایان می رسد.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال 90 تولید از میدان هنگام به 30 هزار بشکه خواهد رسید، ادامه داد: این در حالی است که مراحل توسعه میادین مشترک نفتی یادآوران و آزادگان توسط شرکتهای خارجی در حال انجام است.

این مقام مسئول، افزود: مطابق برنامه زمان بندی در سالجاری توسعه میدان یادآوران پیشرفت قابل قبولی دارد به طوری که پیش بین می شود زودتر از زمان بندی تعیین شده، تولید زود هنگام از آغاز خواهد شد.

وی در خصوص سرمایه گذاری خارجی انجام شده در پروژه های نفتی، اعلام کرد: مجلس به وزارت نفت اختیار داده که در قالب بیع متقابل تا سقف یک میلیون بشکه نفت و 250 میلیون متر مکعب گاز جذب سرمایه گذاری کند که سهم عمده ای از این سرمایه گذاری، می تواند به شرکتهای خارجی اختصاص یابد.