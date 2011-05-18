مراسم دومین سالگرد ارتحال آیت الله بهجت برگزار شد

به گزارش خبرنگار در قم، در این مراسم که شامگاه سه شنبه در مسجد اعظم قم با حضور آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی، جوادی آملی، علوی گرگانی، صافی گلپایگانی، مصباح یزدی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در سخنانی به تشریح شخصیت آن مرحوم پرداخت و گفت: ایشان یکی از تکیه گاه های مرجعیت و یکی از ابواب رحمت خداوند و از عرفای کم نظیر و سربازان امام زمان(عج) بود.



وی ابراز داشت: مرور زمان نه تنها از داغ ارتحال او نمی‌کاهد بلکه هر قدر که می‌گذرد سوز دل مردم از فراغ او بیشتر می‌شود.



بهجت همه عمرش را صرف عبادت کرد



امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه آیت الله بهجت را در عالم رویا به پدرش بشارت می‌دهند تصریح داشت: او قبل از بلوغ سفری به عتبات انجام می‌دهند که نشان می‌دهد همه عمرش را در سیر در حریم سپری کرده و در طواف یار و سیر منازل و طی مدارج و عروج معارج کرده است.



صدیقی خاطرنشان کرد: وی هنوز بالغ نشده بود ولی جذبه هایی او را به جای دیگری می‌برد به گونه‌ای که در اولین نمازی که پشت سر میرزای نائینی می‌خواند می‌فرماید من یافتم این نماز نماز دیگری است.



وی ابراز داشت: قبل از بلوغ هم عنایتی به او شده و زمینه گناه در وجود او خشکانده شده بود و دلبر از اول همه دلش را برای خود اختصاص داده بود.



ترک گناه نیازمند مجاهده است



امام جمعه تهران ادامه داد: ترک گناه نیازمند مجاهده است و هر کسی این توفیق را پیدا نمی کند؛ بهجت مصداق "قلیل من عبادی الشکور" بود و آنچنان نور حقیقت در وجودش می‌تابید که شیطان جرئت وسوسه او را نداشت و خود شیطان هم بندگان مخلص را مستثنی کرده است.