اصناف به بهره وری و کاهش قیمت تمام شده کالا فکر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالیپور در حاشیه اولین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان قم گفت: حاملهای انرژی بر روی قیمت کالا و خدمات اثر گذار است و طبیعتا در بعضی موارد افزایش قیمت لازم است اما اصناف باید به جای بالا بردن قیمت به فکر بهره وری و کم کردن هزینهها باشند.
وی ادامه داد: اولین راه حل متبادر به ذهن برای رفع نگرانی واحدهای صنفی در مقابل بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی و هزینهها، افزایش قیمت کالا یا خدمات است که در مواقعی اجتناب ناپذیر است اما افزایش نرخ باید از منطق پیروی کند و در آن صرفه و صلاح مردم در نظر گرفته شود.
عالیپور افزود: در زمینه تقاضاهای واصله برای افزایش نرخ، مقرر گردید، در هرصنفی کمیتههای کارشناسی مرکب از نماینده اتحادیه و نمایندگان کمیسیون نظارت تشکیل و تاثیرات حاملهای انرژی بر روی خدمات و کالاهای صنف مذبور را بررسی نمایند و قیمتهای کارشناسی را با نگاه نفع مصرف کنندگان تعیین و به کمیسیون ارائه نمایند که در صورت تصویب در کمیسیون نظارت قابلیت اجرا پیدا میکند.
رئیس سازمان بازرگانی خاطر نشان کرد: هدفمندی یارانهها یک تصمیم بزرگ و مهم اقتصادی است که قطعا این مساله همراه با دستاوردهای متفاوتی خواهد بود و نگاه حاکمیتی این است که مشکلات به حداقل ممکن برسد و از هرگونه افزایش غیر منطقی و افسار گسیخته نرخها جلوگیری به عمل آید.
وی با بیان اینکه بستههای حمایتی اصناف برای حمایت از کسبه تدوین و در حال اجراست تصریح کرد: بازاریان همیشه و در همه حال حامی نظام بودهاند و در این برهه از زمان و شرایط نیز برای همراهی با نظام و مردم باید با حاشیه سود کمتری اجناس خود را به فروش برسانند تا کشور از این شرایط به خوبی گذر کند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی قم گفت: اصناف به جای بالا بردن قیمت به فکر بهره وری و کاهش قیمت تمام شده باشند.
