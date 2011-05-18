به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال کشورمان مراحل آماده سازی خود را برای حضور در تورنمنت بین المللی چین طی می کرد که با قطع همکاری حسین شمس با این تیم، تمرینات ملی پوشان تحت تاثیر قرار گرفت.

کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال که تا چندی دیگر حضور تیم ملی فوتسال ایران را در مسابقات چین پیش رو دارد، تا پیش از حضور در این مسابقات تصمیمی تازه برای تیم ملی فوتسال اتخاذ نخواهد کرد.

تیم ملی فوتسال ایران برای شرکت در تورنمنت چین با هدایت علی صانعی تمرینات خود را پیگیری خواهد کرد و پس از حضور در این مسابقات کمیته فوتسال تصمیم نهایی را در خصوص تیم ملی کشورمان اتخاذ خواهد کرد.

حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتفاقات اخیر گفت: من به علی صانعی تاکید کردم همچنان به همکاری خود با تیم ملی ادامه دهد و خودش و دیگر ملی پوشان از اظهار نظر پیرامون آنچه برای من اتفاق افتاده است خودداری کنند. در حال حاضر موفقیت در تورنمنت چین از همه چیز مهمتر است و نباید تمرکز بازیکنان به هم بریزد.

تورنمنت فوتسال چین از روز 9 خردادماه با حضور 6 تیم آغاز می شود که تا به امروز شرکت تیم‌های ملی فوتسال ایران، چین، برزیل، رومانی و ژاپن در این رقابت‌ها قطعی شده است.