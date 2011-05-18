اعتبار ویژه براى اجراى طرحهاى آبیارى تحت فشار و انتقال آب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، صادق خلیلیان اظهار داشت: این بودجه به اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار، انتقال آب، احداث شبکه های آبیاری، زهکشی و لایروبی قنوات اختصاص می یابد.



خلیلیان درخصوص اجرای بسته حمایتی بخش کشاوزری گفت: براین اساس در بخش های آب وخاک پیشرفت های خوبی صورت گرفته است، در یکسال و نیم گذشته 200 هزار هکتار آبیاری تحت فشار انجام شده که درافزایش بهره وری آب اهمیت زیادی داشته است.

وی در ادامه به اصلاح ساختار مصرف انرژی درمرغداری ها اشاره کرد و افزود: در این خصوص در برخی از استانها اقدامات خوبی صورت گرفته و بخش زیادی از مرغداری ها سامانه مصرف انرژی خود را اصلاح کرده اند.



بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای مرغداری شامل مواردی چون اتوماسیون کردن سیستم تهویه، تعویض سیستم های گرمایشی، تجهیز سالنها به سیستم هوادهی، رطوبت ساز و ایزله کردن این سالنها می شود.



طرح بهینه سازی مصرف انرژی در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در بخش کشاورزی انجام می شود و در این زمینه بسته حمایتی واحدهای مرغداری شامل توزیع گندم یارانه ای در بین مرغداریها سال گذشته اجرا شد.



وضعیت تولید مرغ مطلوب است



خلیلیان وضعیت تولید مرغ را در کشور مطلوب دانست و افزود: مرغداری ها توان تامین نیاز کشور را دارند به طوری که حتی آمادگی صادرات مرغ نیز به کشورهای دیگر را داریم.



وزیرجهادکشاورزی افزود: تنها نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که به گفته مرغداران، با قیمت های کنونی آنها برای تامین نیازهایشان دچار مشکل خواهند شد که با همکاری وزارت بازرگانی در حال بررسی قیمت ها هستیم تا قیمت مرغ به گونه ای تعیین شود که هم به نفع تولید کننده و هم مصرف کننده باشد.