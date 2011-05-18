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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

دلخوش در گفتگو با مهر:

کمیته بررسی قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان وجود ندارد

کمیته بررسی قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان وجود ندارد

عضو فراکسیون ورزش مجلس از منبع سخنان رئیس جمهور مبنی بر تشکیل کمیته مجلس و دولت برای رفع ابهامات از قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان گفت: چنین کمیته ای وجود ندارد، قانون مجلس مبهم نیست و اگر دولت اشکالی به آن دارد با ارائه لایحه رفع ابهام کند.

سید کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با رد تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای بررسی ابهامات مد نظر دولت در تشکیل وزارت ورزش و جوانان که رئیس جمهور چند روز پیش از ان خبر داده بود، اظهارداشت : قانون مجلس از نظر ما ابهامی ندارد.

وی گفت: مجلس طبق قانون دولت را موظف به تشکیل این وزارتخانه کرده و دولت هم باید قانون را اجرا کند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس تصریح کرد: اساسا برای اجرای این قانون هم دیگر نیازی به تشکیل کمیته نیست. اگر دولت احساس می کند ابهامی در این قانون وجود دارد، در لایحه ای که به مجلس می دهد می تواند رفع ابهام کند.

وی ادامه داد: این کار سختی نیست و نیازی به ایجاد کمیته و بررسی جداگانه ایرادات مد نظر دولت نیست.

نماینده صومعه سرا گفت: حرف کلی مجلس اجرای قانون است.

به گزارش مهر، رئیس  جمهور یکشنبه شب در گفتگوی تلویزیونی  تاکید کرد: اخیرا با توافق صورت گرفته بین دولت و مجلس کمیته‌ای مشترک برای برخی اصلاحات در این زمینه مصوبه ایجاد وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده تا پس از رفع ابهامات، دولت این وزارتخانه را تشکیل دهد.

کد مطلب 1314744

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