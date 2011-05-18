به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی امروز چهارشنبه در شصت و سومین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و سالروز بیست و نهمین سالگرد تاسیس این دانشگاه با بیان این مطلب اضافه کرد: شما روسا و مسئولان واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی آینده نگر باشید. تزلزل به خود راه ندهید و حتی اگر در رسانه ها درباره دانشگاه آزاد دعوا هم شد شما اصلا نگران نباشید.

وی افزود: این تغییر و تحولات هیچ تاثیری بر روند تکاملی دانشگاه آزاد ندارد زیرا دانشگاه آزاد اسلامی هم اکنون بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی است.

جاسبی خطاب به روسای مراکز این دانشگاه تاکید کرد: در این حوزه باید عشق را به عقل ترجیح دهیم هر اتفاقی که می خواهد بیفتد آن طور کار کنید که تا 50 سال دیگر رئیس باشید و حتی تا آخر عمر هم بتوانید در این سمت بمانید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه سخنان خود خطاب به روسای مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد در ارتباط با آخرین وضعیت افزایش شهریه ها تاکید کرد: اصلا انتظار نداشته باشید که شهریه ها افزایش یابد. ما در این زمینه باید توان مردم را در پرداخت شهریه دانشگاهها در نظر بگیریم.

جاسبی در ارتباط با افزایش منابع درآمد به منظور جبران هزینه های دانشگاه بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها گفت: هزینه های دانشگاه باید از طریق برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت که بخشنامه آن به زودی صادر می شود، مدیریت شود.

وی افزود: این دوره های آموزشی در تمامی مراکز دولتی و خصوصی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد و در صورتی که این دوره ها را برگزار کنیم درآمدی در حدود 100 میلیارد تومان خواهیم داشت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه سخنان خود همچنین به طرح های پژوهشی درآمدزا نیز اشاره کرد و آن را یکی دیگر از منابع درآمدزایی دانشگاه آزاد اسلامی دانست.

جاسبی در ارتباط با برخی شایعات در خصوص افزایش 50 تا 60 درصدی هزینه های دانشگاه آزاد اسلامی برای جدیدالورودهای مهرماه 90 تصریح کرد: همان طور که قبلا گفتم دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ عنوان شهریه ها را در ترم جدید افزایشی نخواهد داد.