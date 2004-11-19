سياست آمريكا همچنان از پشت پرده ابلاغ مي شود ؛ پاول رفت و رايس آمد

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه الرياض عربستان در ستون ديدگاه امروز خود به بررسي استعفاي پاول وجانشين شدن رايس به جاي وي اشاره كرد و نوشت: كالين پاول به زودي سفر خود را در منطقه عربي به پايان مي رساند همانند زماني كه با درجه بالاي نظامي در آزادي كويت ظاهر شد و همين مساله چه بسا احساسات اعراب را با وي در دوران حكومت جديد بيشتر از ديگر اعضاي تيم بوش همراه كند، اما آنچه ما ندانستيم اينكه او با هر موقعيت و تاثيرگذاري كه داشت فرد مهمي بود.



به نوشته الرياض ، سياست هاي آمريكا توسط يك شخص يا تيم كوچك تعيين نمي شود بلكه افراد صاحب نفوذ پنهان هستند كه سياست هاي بزرگترين قدرت دنيا را تعيين مي كنند كه با چشمان مسلح ديده نمي شوند.



اين روزنامه نوشت : خاورميانه به علت وجود فلسطين و عراق و مركز ثقل جهان اسلام در راس توجهات واهتمام آمريكا قرار دارد ، اين مساله باعث شده است كه آمريكا چه با روح تيم تندروهاي كاخ سفيد و كنگره كه از مشت آهنين با بكارگيري قدرت حمايت مي كند يا كساني كه براي دوره دوم رياست جمهوري بوش داراي تجربه اي شدند، با اين منطقه رفتار كند، اين درحالي است كه برخي در دولت بوش معتقدند خشمگين كردن وتحريك جهان اسلام يك خطاي استراتژيك است كه منجر به جدايي آمريكا با هم پيمانان اروپايي و شركاي ديگر در كشورهاي ديگر جهان مي شود.



به گزارش مهر، الرياض تصريح كرد : هيچ كس نمي خواهد به دولت بوش اعتماد كند و به آن اميد داشته باشد زيرا تغيير وتحولات شايد به اشخاص لطمه بزند اما شيوه و استراتژي دولت آمريكا تغيير نخواهد كرد لذا اين مساله (استعفاي پاول ) نفعي براي ما ( اعراب ) ندارد.



به نوشته الرياض، كاندوليزا رايس نه به خاطر عقده خود كه سياه پوست است بلكه براي اينكه ثابت كند در ميان زنان سياه پوست نيز زنان آهنيني به شيوه وسياست تاچر( نخست وزير اسبق انگليس) وجود دارند، به گرايش هاي تند خود ادامه خواهد داد، زيرا مسائل وسوسه انگيز درآمريكا بسيار بيشتر از انگليس است اگر بدانيم كه دوره دوم رياست جمهوري بوش تمام تاج ها را بر روي سر در انتخابات رياست جمهوري قرار داد وكنگره وانتخابش براي دولت به همان سبك باقي مي ماند زيرا بوش معتقد است كه پيروزي در انتخابات نشانه رضايت از عملكرد چهارساله اش است.

اين روزنامه افزود: مسائل اقتصادي و اروپاي ناتوان و جوان وآسيا كه يك رقيب بزرگ و جدي در طول دهه هاي آينده براي آمريكا خواهد بود و تلاش براي از سرگيري گفتگو با ايران و كره شمالي به عنوان دو دشمني كه بايد با آنها دست داد، از مسائل مهم و تاثير گذار است .



اين روزنامه تاكيد كرد : آمريكا تنها به منافع خود مي انديشد اما اعراب كساني هستند كه درباره آمدن و رفتن اشخاص مي انديشند آنها صرفا تماشاگر هستند و اين باعث شده است كه ما را متقاعد كند كه پاول هرگز سدي درمقابل تندروهاي آمريكا نبود بلكه يك مرد آرامي بود كه مي خواست توازن روحي و شغلي خود را بدون اينكه به اعراب چيزي جز تعارفات خشك وخالي بدهد، حفظ كند.

