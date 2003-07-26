عوارض سو ء يكبار مصرف قرصهاي اكستازي هفت سال ماندگار است

به گزارش خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر دكتر اعظم زركاني افزود: قرصهايي كه با نامهاي مختلف در ميان جوانان توزيع مي شود آثار سوءوحشتناكي دارند كه موجب پاك شدن حافظه ، بيماري هاي شديد قلب ، تاراحتي هاي مردمك چشم و انسداد رگها مي شود.

وي گفت : در سالهاي گذشته مواد مخدر به صورت محدود و بيشتر به صورت ترياك د ر ايران توزيع مي شد اما امروزه انواع مواد مخدر با نامهاي مختلف و در شكلهاي مختلف به صورت قرص، آدامس دربسته بندي هاي شيك عرضه مي شود كه عده زيادي ازجوانان را به سوي خود جلب مي كند.

وي ادامه داد: عده زيادي از جوانان اكنون نادانسته اين مواد مخدر خطرناك را مصرف مي كنند واستفاده از اين مواد در جامعه به شدت رو به افزايش است و چون به طور موقت د ر جوانان احساس شادي و انرژي كاذب ايجاد مي كند مصرف كنندگان آن به استفاده بيشتر ترغيب مي شوند.

وي گفت : اين مواد آثار سوء جبران ناپذيري بر سيستم عصبي و جنسي مي گذارد و باعث اعتياد جوانان و افسردگي آنان در زماني كه به اين مواد دسترسي ندارند مي شود.

وي افزود: مصرف كنندگان اين مواد براي كاهش افسردگي و رفع خستگي خود به سيگار، مواد مخد ر و قرصهاي مسكن روي مي آورند و رفته رفته علايم اعتياد و ناراحتي هاي روحي وجسمي بعدي در آنها ظاهر مي شود.

وي ادامه داد : LSD و قرصهاي شادي بخش خطرناكترين مواد مخدر هستند كه به طور روز افزون در ميان جوانان و به خصوص در ميهماني هاي شبانه مصرف مي شوند كه آثار سوء آن بر نسل جوان كشور بسيار مخرب و وحشتناك خواهد بود.