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۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۵۳

يك متخصص دارو ساز :

عوارض سو ء يكبار مصرف قرصهاي اكستازي هفت سال ماندگار است

عوارض سو ء يكبار مصرف قرصهاي اكستازي هفت سال ماندگار است

يك متخصص دارو ساز گفت :آثار سو ء قرصهاي اكستازي كه به قرصهاي شادي بخش معروف شده است ازهمه مواد مخدر ديگر بيشتر است به طوري كه يكبار مصرف آن هفت سال عوارض سو ء در پي دارد.

    به گزارش  خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر دكتر اعظم زركاني افزود: قرصهايي كه با نامهاي  مختلف  در ميان جوانان توزيع مي شود آثار سوءوحشتناكي دارند كه موجب پاك شدن  حافظه ، بيماري هاي شديد قلب ، تاراحتي هاي مردمك  چشم و انسداد رگها  مي شود.

  وي گفت :  در سالهاي گذشته  مواد مخدر به صورت محدود و بيشتر به صورت ترياك د ر ايران توزيع مي شد اما  امروزه  انواع  مواد مخدر با نامهاي  مختلف و در شكلهاي مختلف به صورت قرص، آدامس  دربسته بندي هاي شيك عرضه مي شود كه عده زيادي ازجوانان  را به سوي خود جلب مي كند.

  وي ادامه داد:  عده زيادي از جوانان اكنون  نادانسته  اين مواد مخدر خطرناك را مصرف مي كنند  واستفاده از اين مواد در جامعه به شدت رو به افزايش است و چون به طور موقت  د ر جوانان  احساس شادي و انرژي كاذب   ايجاد مي كند  مصرف كنندگان آن به استفاده  بيشتر ترغيب مي شوند.

  وي گفت : اين مواد آثار سوء  جبران ناپذيري  بر سيستم عصبي و جنسي مي گذارد و باعث  اعتياد جوانان و افسردگي آنان در زماني كه به اين مواد دسترسي ندارند مي شود.

  وي افزود: مصرف كنندگان اين مواد براي  كاهش افسردگي و رفع خستگي خود به سيگار، مواد مخد ر و قرصهاي مسكن  روي  مي آورند و رفته رفته  علايم  اعتياد و ناراحتي هاي  روحي وجسمي بعدي  در آنها ظاهر مي شود.

  وي ادامه داد : LSD  و قرصهاي شادي بخش  خطرناكترين مواد مخدر هستند كه به طور روز افزون در ميان جوانان و به خصوص در ميهماني هاي شبانه مصرف مي شوند كه  آثار  سوء  آن بر نسل  جوان كشور بسيار مخرب و وحشتناك  خواهد بود.   

کد مطلب 13148

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