كشورهاي اسلامي اسراييل را تحريم كنند // اسراييل با شعار ايجاد نشده كه با شعار از بين برود

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، آيت الله ابراهيم اميني با بيان اينكه براي مقابله با كارهاي كشوري كه براي تاسيسش 70 سال برنامه ريزي شده به برنامه ريزي نياز داريم گفت: درست است كه مسلمانان نمي توانند با اسراييل جنگ كنند اما خيلي كارهاي ديگر در مقابل آن مي توانند ، انجام دهند.

وي افزود:كارشناسان بايد بنشينند و فكر كنند كه چه كارهايي در اين زمينه مي توانيم بكنيم و كشورهاي اسلامي در اين زمينه كمك كنند.

آيت الله اميني تحريم اقتصادي اسراييل و حاميان آن را يكي ار راههاي مقابله با كارهاي آنان دانست و تاكيد كرد: اگر كشورهاي اسلامي 3 ماه اجناس اسراييل و حاميانش را مصرف نكنند و آن را تحريم كنند آنها به زانو در مي آيند.

وي همچنين تحريم اجناس اسراييل و آمريكا را نيازمند اتحاد كشورهاي اسلامي دانست. وي ضمن تاكيد بر عملي بودن تحريم اجناس اسراييل و حاميان آن، اين كار را نيازمند برنامه و يك كار ديپلماسي وسيع و گسترده براي جلب نظر سران كشورها دانست.

خطيب جمعه قم تصريح كرد: كشورهاي اسلامي بايد بفهمند اقدام اسراييل و آمريكا در فلسطين و عراق محدود نمي شود بلكه با وجود توسعه طلبي هاي آنها دير يا زود نوبت ديگر كشورهاي اسلامي خواهد رسيد.

آيت الله اميني از راهپيمايي پرشكوه ملت ايران و مسلمانان جهان در روز قدس تقديركرد و آن را مايه دلگرمي مردم فلسطين دانست اما آن را كافي ندانست و گفت: اسراييل با شعار به وجود نيامده كه با شعار از بين برود بايد يك كار عملي انجام شود.

خطيب جمعه قم در قسمت ديگري از سخنانش با اشاره به فرا رسيدن هفته بسيج ، تشكيل اين نيرو به فرمان امام خميني را يك اقدام ارزنده توصيف كرد و گفت: بسيج در زمان جنگ بزرگترين نقش را بر عهده داشت و پس از جنگ نيز از انقلاب و ارزش هاي اسلامي دفاع كرد.

وي همچنين ازمسوولان خواست بيش از پيش به اين نماد عنايت داشته باشند.

آيت الله اميني با اشار به خودكفايي ايران در توليد گندم اين كار را كار با ارزشي توصيف كرد و اظهار اميدواري كرد ايران بتواند در جنبه هاي ديگر هم به خودكفايي برسد.

وي خودكفايي در جهات ديگر را نيازمند همكاري مردم با دولت و سرمايه گذاري بيشتر دولت در اين زمينه دانست.

آيت الله اميني ضمن تاكيد بر پياده كردن فرهنگ كار در كشور از جوانان خواست در نگاه خود به مشاغل مختلف تجديدنظر كنند و در كارهاي مختلف خصوصا كشاورزي پيش قدم شوند.