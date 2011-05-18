چیزی به نام حقوق بشر نداریم/ آنچه هست حقوق ظالمان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی شامگاه سه شنبه در حاشیه همایش ائمه جماعات استان قم که در سالن کوثر سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، در گفتگو با خبرنگاران در مورد تحولات منطقه و بی تفاوتی سازمانهای بین المللی در قبال این جنایتها اظهار داشت: نهاد حقوق بشری در دنیا نداریم، همه آنها حقوق ظلم و ظالمین هستند و این نهادها را برای فریب مردم دنیا درست شدند.



وی خاطرنشان کرد: حوادث اخیر کشورهای اسلامی ثابت کرده است که چیزی به نام حقوق بشر در دنیا وجود ندارد.



نقدی ایستادگی انقلابیون در برابر حکام خیره سر را ستودنی دانست و گفت: همین که انقلابیون توانستند ایستادگی کنند و بر روی اهدافشان پافشاری و مقاومت کنند بزرگترین حرکت الهام بخش را انجام داده اند.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تظاهرات مردم کشورهای مختلف در حمایت از انقلابیون کشورهای اسلامی افزود: انقلابیون کشورهای اسلامی همین که می بینند مردم کشورهای دیگر به نفع آنها تظاهرات می کنند دلگرم می شوند.



وی تصریح کرد: حفظ و اعتلای انقلاب اسلامی نقطه امید همه انقلابیون کشورهای اسلامی است.



نقدی در مورد پافشاری حکام کشورهای اسلامی بر حکومت غیر مشروعشان گفت: کشورهای اسلامی تا حکام آنها اسلامی نشوند دچار همین گرفتاریها خواهند بود.