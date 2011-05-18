به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، با نمایش این سه فیلم که امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت‌ماه روی پرده می‌روند، نمایش‌های چتر سینمای ایران در بازار کن به پایان می‌رسد و در مجموع امسال 21 فیلم در سینماهای اصلی بازار روی پرده رفت که با استقبال مناسبی از سوی متخصصان و کارشناسان حاضر در این جشنواره روبرو شد.

سه شنبه 27 اردیبهشت‌ماه فیلم‌های "سفر سرخ" ساخته حمید فرخ‌نژاد و گلوگاه "گلوگاه شیطان" ساخته حمید بهمنی روی پرده رفتند. در این روز فیلم کمدی "سن پطرزبورگ" ساخته بهروز افخمی به نمایش درآمد.

پیشتر فیلم‌های "33 روز" ، "بی‌انتها"، "مامان بهروز منو زد"، "آلزایمر"، "گلچهره"، "یکی از ما دو نفر"، "نخودی"، "راه آبی ابریشم"، "آینه‌های روبرو"، "دیو و دلبر"، "ندارها"، "سیب و سلما"، "بهشت اینجاست"، "مهتاب روی سکو" و "یه حبه قند" در سالن های اصلی بازار کن روی پرده رفتند.