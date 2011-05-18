ادغام وزارت رفاه علت تاخیر در اعلام تعرفه های پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید شهاب‌الدین صدر روز چهارشنبه در حاشیه پنجمین کنگره اخلاق پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده برای افزایش تعرفه‌های درمان سال جاری گفت: بر اساس کارشناسیهای صورت گرفته پیشنهاد وزارت بهداشت برای افزایش تعرفه‌های سرپایی و بستری حدود 28 درصد است که اگر به صورت کلی در نظر گرفته شود، رشد تعرفه‌ها حدود 13 درصد خواهد بود.

وی با اشاره به جمع‌بندیهای شورای عالی بیمه برای افزایش 7 درصدی تعرفه‌های درمان در بخش خصوصی و رشد 9 درصدی تعرفه‌ها در بخش دولتی گفت: این میزان رشد تعرفه‌ها با رشد کلی 13 درصدی پیشنهاد سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت متفاوت است.

صدر با اشاره به افزایش حدود 60 درصدی اعتبارات حوزه سلامت در بودجه 90 گفت: به این ترتیب اعتبارات حوزه سلامت از حدود 10 هزار میلیارد تومان سال 89 به حدود 16 هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است. به این ترتیب کمبودها و کسری اعتبارات سال گذشته می‌تواند برطرف شود.

وی افزود: با افزایش اعتبارات حوزه سلامت، شورای عالی بیمه می‌تواند تعرفه‌های درمان به ویژه بخش دولتی را واقع‌تر درنظر بگیرد چرا که با افزایش اعتبارات حوزه سلامت این هزینه‌ها به مردم تحمیل نمی‌شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفت: با توجه به افزایش اعتبارات حوزه سلامت، وضعیت حوزه سلامت از نظر اعتبارات مناسب است. شورای عالی بیمه نیز توجه کند تا افزایش تعرفه‌ها را خوب در نظر بگیرد.

وی با اشاره به تاخیر ایجاد شده در اعلام تعرفه‌های درمان سال جاری گفت: وزارت رفاه با وزارت کار ادغام شده و پایان کار وزیر رفاه نیز اعلام شده است. به این ترتیب باید ساختار جدیدی در دوره جدید تعریف شود، در مجموع به دلیل این مسائل بر اعلام تعرفه‌ها تاخیر ایجاد شده اما لازم است تعرفه‌ها هر چه سریعتر اعلام شود.