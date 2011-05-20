شهرداری برای احداث کارخانه تبدیل زباله به انرژی مجوز محیط زیست ندارد

محسن شوکتی رئیس اداره محیط زیست شهرستان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به طور کلی شهرداری برای اجرای هیچیک از پروژه هایش محیط زیست را در جریان نمی گذارد و در بسیاری از موارد اقدامات بدون ارزیابی زیست محیطی انجام می دهد.

وی افزود: در پایش های شهری که ماهانه توسط محیط زیست صورت می گیرد بعد از اینکه پروژهای توسط محیط زیست اجرا می شود ما در جریان قرار می گیریم و اگر در اجرای آن پروژه ضوابط زیست محیطی رعایت نشده باشد اخطار می دهیم و در صورت عدم رعایت استاندارد ها آن واحد را تعطیل می کنیم.

شوکتی در رابطه با تأسیس کارخانه تبدیل زباله به انرژی که توسط شهرداری منطقه 4 انجام شده یادآور شد: در این مورد خاص نیز استعلامی از محیط زیست نشده و هیچ گونه همانگی صورت نگرفته است ولی در اولین فرصت وضعیت این کارخانه بررسی خواهد شد.

پیش از این شهردار منطقه 4 از احداث کارخانه تبدیل زباله به انرژی برای نخستین بار در کشور در این منطقه خبر داده بود. عملیات احداث این کارخانه در ضلع شمال بزرگراه شهید بابایی در محدوده جاده آبعلی آغاز شده است. این کارخانه به منظور بهره برداری و استفاده بهینه از سرمایه های نهفته در زباله ها و کاهش مشکلات زیست محیطی، احداث شده و انرژی مورد نیاز سطح منطقه اعم از برق مصرفی معابر، بوستان ها و ساختمانهای اداری منطقه را تامین خواهد کرد.