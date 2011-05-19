حجت الاسلام محمود ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود افزود: جمهوری اسلامی ایران از استعداد، نیروی انسانی و منابع فراوان خدادای برخودار است که این مسائل در کنار مدیریت مطلوب می‌تواند یک قدرت بزرگ در جهان ایجاد کند.

وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به "جهاد اقتصادی" اظهار داشت: باید توجه داشت هدف از این نامگذاری‌‌ها نوعی فضاسازی صرف نیست، باید فضاسازی‌ها منجر به خروجی مثبت شود و همه باید به این مسأله مهم توجه کنند.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز بارها و بارها در بیانات خود بر ضرورت پرهیز از برخورد شعاری با شعار امسال تاکید کردند.

ترابی با بیان اینکه تحقق شعار امسال با همکاری و همدلی همه ملت محقق می شود اظهار داشت: ملت ایران در همه عرصه ها با ایثار، فداکاری و از خود گذشتگی به موفقیت های بزرگی دست یافت و در سال جهاد اقتصادی نیز با این ویژگی ها و عشق به ولایت و رهبری کارنامه خوبی را در رشد اقتصادی کشور از خود نشان خواهد داد.

امام جمعه شاهرود اضافه کرد: لازمه جهاد و جهادگری ایثار و فداکاری است و می طلبد که همه اقشار مردم با حرکت بسیج گونه همانند حماسه آفرینی های دفاع مقدس که در مقابل تمام قدرتها و زورگویان جهان ایستادگی کردند به پا خیزند.

ترابی گفت: جهاد اقتصادی بدون ایجاد باور و انگیزه و تکلیف در بین اقشار مختلف مردم و مسوولین بدون اصلاح رفتارها و اصلاح الگوهای مصرف و همچنین بدون همت و تلاش و پیگیری امکان پذیر نخواهد بود.